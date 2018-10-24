ICTConf ‘18, 27 Ekim’de İstanbul'da Gerçekleşecek

İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı ICTConf ‘18, 27 Ekim tarihinde Blackbox Siber Mücadele Takımı ve CyberThink Siber Düşünce Topluluğu desteği ile gerçekleşecek.

ICTConf, Trakya bölgesinde yapılan etkinliklerin yetersizliklerini göz önünde bulundurarak Trakya bölgesindeki yüzlerce öğrenciye bilişim kültürünü edindirmek amacı ile ortaya çıkmış ve daha büyük kitlelere ulaşmak adına bu yıl İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Blackbox Siber Mücadele Takımı ve CyberThink Siber Düşünce Topluluğu destekleriyle düzenlenecek olan bir bilişim ve teknoloji konferansıdır.

Bu konferansın amacı öğrenciler, BT ekipleri ve yöneticilerin bilinçlenmesini sağlamak ve yol göstermektir. ICTConf’un amaçlarından birisi de şirketler ile öğrencilerin aynı ortamda buluşması ve bilgi alışverişi gerçekleştirmesidir.

ICTConf ‘18 için tarih belli oldu

Son yılların değişmez gündemini oluşturan Bulut Bilişim, Siber Güvenlik ve Yazılım Geliştirme gibi konuları bu sene 3.si düzenlenecek olan ICTConf'ta ele alınacak. ICTConf ‘18 bu yıl konferanslar, panel ve çekilişlerle katılımcı kitlesinin karşısına çıkacak. Katılımcılar aynı zamanda etkinlik alanında kurulu stantlarda çeşitli firmaların ürünleri ve fikirleri ile tanışacak.

ICTConf ‘18 27 Ekim’de düzenlenecek

Uzmanlar tarafından yapılacak konuşmalar ile programına başlayacak olan ICTConf ‘18 , öğleden sonraki konuşmalar sonrasında panel oturumu yapılacak. Panelistler, “Savunma Sanayi ve Ar-Ge” konu başlığı altında sorunları tartışıp çözüm önerileri üretecek. Panel sonrasında katılımcılar arasında çekiliş yapılıp hediyeler verilecek.

ICTConf’un genel konseptinde sunumların yer aldığı konferanslar, sonrasında alanında uzman kişiler tarafından bilişim dünyasını ele alan panel programı bulunmaktadır.