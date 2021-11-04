14 yıldır kapsamlı ve büyük sektörel buluşmaları sağlayan IDC Türkiye, bu yılki Bulut ve Veri Merkezi Zirvesi etkinliğini 18 Kasım’da gerçekleştirecek. Etkinliğe 1000’den fazla üst düzey yönetici katılacak.

Son 14 yıldır İstanbul ve Ankara’daki en büyük ve kapsamlı sektörel buluşmalara imza atan International Data Corporation (IDC) Türkiye, yeni bir etkinlikle sektörü bir araya getirecek. 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Bulut ve Veri Merkezi Zirvesi 2021 etkinliğinde bulut ve altyapı teknolojilerinin önemli tedarikçileri ve son kullanıcılar bir araya getirilecek. Bununla birlikte ülkemizin önde gelen kamu ve özel sektöre bağlı kurumların BT yöneticileri de etkinlikte yer alacak.

IDC Dijital platformu üzerinden gerçekleşecek etkinliğe toplamda 1000’den fazla üst düzey yönetici katılacak. Yöneticiler, dijital inovasyon çağına ait deneyim ve öngörülerini paylaşacaklar. Kurumların dijital dönüşüm çalışmalarını desteklemek ve geleceğin teknolojilerini tartışmak üzere bir araya gelecek yöneticiler, yeni nesil veri merkezleri ve BT stratejileri hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

Etkinlikte neler konuşulacak?

Fiziksel bir etkinliğin bire bir 3 boyutlu sanal halinin gerçekleştirileceği etkinlikte açılış konuşması, IDC Global Araştırmalar Başkan Yardımcısı Richard Villars tarafından yapılacak. IDC Global ve yerel analistlerinin sunumları gerçekleştirildiği sırada “Hybrid Data Management Across Multiple Clouds” temalı açılış paneli yer alacak.

Konferansta görüşülecek ana gündem maddeleri arasında çoklu bulut mimarileri, dijital dönüşümün altyapılara etkisi, veri merkezi optimizasyonu ve buluta geçiş stratejileri gibi konular bulunacak. Yapılacak sunumlar ve panel sohbetleriyle yeni teknolojilerin ve dijital dönüşümün Türkiye’nin veri merkezi ortamı üzerindeki etkileri incelenecek.

Etkinlikte aynı zamanda canlı olarak “IDC Türkiye Bulut Ödülleri 2021 Töreni” gerçekleştirilecek. Törende yıl içinde projeleriyle dereceye giren kurumlara ve yöneticilere 5 kategori altında ödül verilecek.

Bulut teknolojilerine yapılan harcamalar 2025 yılına kadar 1,3 trilyon doları geçecek:

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, paylaştığı açıklamada yaptıkları araştırmaya göre bulut teknolojilerine yapılan tüm harcamaların 2025 yılına kadar 1,3 trilyon dolara ulaşacağını açıkladı. Bununla birlikte büyük ölçekli firmaların %62’sinin buluta geçtiğimiz yıldan çok daha fazla yatırım yapmayı planladığını ifade etti.