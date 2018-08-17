2018 Model iPhone'lar, Samsung'un Bir Özelliğini Kopyalıyor

Söylentilere göre 2018 model iPhone modelleri Apple Pencil desteğine sahip olacak. Bu da parmağımız varken kaleme kimsenin ihtiyaç duymayacağını söyleyen Steve Jobs'un kemiklerinin sızlayacağı anlamına geliyor.

Apple’ın bir aydan kısa süre içinde 2018 model iPhone’ları tanıtması bekleniyor. 2018 model iPhone serisi, biri LCD, ikisi OLED ekranlı olmak üzere toplam üç modelden oluşacak. LCD ekranlı modelin ekran boyutu 6.1 inçken OLED ekranlı modellerin ekran boyutları 5.8 ve 6.4 inç olacak. Tüm yeni iPhone’lar Apple’ın yeni A12 işlemcisinden güç alacak.

2018 model iPhone’lar hakkında son birkaç gündür ortaya çıkan bazı söylentiler, bazı Apple hayranlarını fazlasıyla rahatsız edebilir. Son olarak Tayvanlı Economic Daily News tarafından duyurulan iddiaya göre Apple, OLED ekranlı iPhone X ve iPhone X Plus için Apple Pencil desteği getirecek. Evet, gerçekleşirse iPhone’unuzu bir kalem ile kullanabileceksiniz.

Bildiğiniz gibi Apple, ilk iPhone modelini tanıttığından bu yana stylusların (dokunmatik ekran destekli kalem) gereksiz olduğunu, parmaklarımızın kalem işlevini gördüğünü savunuyordu. Fakat Apple, 2015 yılında iPad Pro ile tanıttığı Apple Pencil ile styluslara olan bakış açısını değiştirebileceğini göstermiş, pek çok Apple fanatiğini fazlasıyla kızdırmıştı.

Samsung’un ‘kalemli’ akıllı telefon serisi Galaxy Note, uzun yıllardır iş dünyasının bir numaralı tercihi konumunda bulunuyor. Nedeni ise S-Pen sayesinde herhangi bir işin diğer akıllı telefonlara göre daha pratik gerçekleştirilebiliyor olması. Galaxy Note cihazların devasa ekranlara sahip olması da bir başka artı olabilir.

Söylentilere göre Apple Pencil desteği, tüm OLED ekranlı iPhone’larda olacak. Dolayısı ile 2017 model bir iPhone X’da da Apple Pencil kullanabileceksiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi Apple, Apple Pencil’ı iPhone’ların içine monte etmeyecek ya da iPhone kutularında bulundurmayacak. Apple Pencil kullanmak isteyenler harici olarak satın almak zorundalar.