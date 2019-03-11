"Android Q Geliştirici Ön İzleme Sürümü Bugün Yayınlanacak"

Android işletim sisteminin sahibi olan Google, mobil işletim sisteminin en yeni sürümü olacak Android Q’yu resmi olarak Google I/O 2019 etkinliğinde tanıtacak. Ancak Android sürümlerinin geliştirici sürümleri genellikle yılın bu zamanlarında yayınlanıyor. Android Q’nun da bu konuda bir istisna taşımaması bekleniyor.
Google tarafından yayınlanan Android Q hata takipçisine (bug tracker) göre Android Q geliştirici ön izleme sürümü, bugünün ilerleyen saatlerinde resmi olarak yayınlanacak. Yukarıdaki görselde de görmüş olduğunuz gibi Google Issue Tracker sayfasında 11 Mart 2019 tarihi açık bir şekilde gösteriliyor.