"Android Q Geliştirici Ön İzleme Sürümü Bugün Yayınlanacak"

Google Issue Tracker sayfasında yer alan tarih filtresine göre Google, Android Q'nun geliştirici ön izleme sürümünü bugünün ilerleyen saatlerinde yayınlayacak.

Android işletim sisteminin sahibi olan Google, mobil işletim sisteminin en yeni sürümü olacak Android Q’yu resmi olarak Google I/O 2019 etkinliğinde tanıtacak. Ancak Android sürümlerinin geliştirici sürümleri genellikle yılın bu zamanlarında yayınlanıyor. Android Q’nun da bu konuda bir istisna taşımaması bekleniyor.

Google tarafından yayınlanan Android Q hata takipçisine (bug tracker) göre Android Q geliştirici ön izleme sürümü, bugünün ilerleyen saatlerinde resmi olarak yayınlanacak. Yukarıdaki görselde de görmüş olduğunuz gibi Google Issue Tracker sayfasında 11 Mart 2019 tarihi açık bir şekilde gösteriliyor.