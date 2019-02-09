BTK, Artık Müstehcen Sitelere Erişim Yasağı Uygulayamayacak

Geçtiğimiz sene kanunlaşan ve 7 Şubat 2019 tarihiyle yürürlüğe giren yasa, BTK'nın müstehcen içerikli internet sitelerini engelleme yetkisini kaldırıyor.

Anayasa Mahkemesi, 15 Kasım 2017'de oldukça dikkat çekici bir karara imza atmış ve Danıştay 13. Dairesi'nden yapılan itiraz sonucu, BTK başkanına verilen müstehcenlik suçu oluşturan yayınlara re’sen (kimseye bağlı olmaksızın) erişimin engellenmesi yetkisine son verilmişti.

7 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayınlayan 5651 Sayılı Kanun ile iptal edilen yetki sonrasında sosyal medya üzerinde birçok söylenti ve iddia ortaya atılmış, doğal olarak da bunların en ilgi çekeni uygunsuz sitelerin engelinin kaldırılacağı olmuştu.

Resmi Gazete'de yayınlanan kanun, daha sonrasında Anayasa'nın 153 maddesinin 3. fıkrasına atıfla oy birliği ile 1 yıl ertelenmiş ve 7 Şubat 2019'da yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Buna göre artık BTK, müstehcenlik suçu oluşturduğu iddia edilen internet sitelerine re'sen erişimi engelleyemeyecek.

Peki gerçek durum nasıl?

Yürürlüğe giren kanun detaylandırıldığında aslında BTK'nın artık bu yetkiyi kimseye bağlı olmaksızın kullanamaz olduğunu görüyoruz. Kısacası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanı erişim engeli kararını tek başına uygulayamayacak.

Daha önceden erişim engeli konulan müstehcen içerikli internet sitelerindeki engel ise yerinde duruyor. Bu kanunun yürürlüğe girmesi neticesinde bu konuda bir değişiklik olacak mı, şu an için bilmiyoruz.