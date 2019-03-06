Uluslararası ağ teknolojileri şirketi Cisco; sonuçlarıyla tüm dünyayı, tüm eğitim kurumlarını, tüm öğrencileri ve teknoloji meraklılarını ilgilendiren bir araştırma yaptı. Sonuçlara göre küresel çaptaki kripto para madenciliğinin trafik kaynağı, üniversiteler ve okullar. Yani devletlerin sağladığı elektrik ve internetle birileri kripto para kazanıyor.

Kripto para madenciliği yapmanın birden fazla yolu var, ancak iki temel şeye ihtiyaç duyuluyor: İşlemci gücü ve elektrik.

Dileyenler güçlü işlemcilere sahip donanımları bir araya getirip merkezi bir madencilik bilgisayarı kurabilirler. Farklı cihazlarda bulunan küçük işlemcilerin gücünü internet sayesinde aynı şekilde kullanmak da mümkün. Buna da bulut madenciliği deniyor.

Örnek vermek gerekirse havaalanı gibi toplu alanlarda Wi-Fi ile internete bağlanan cihazların hepsi kripto para madenciliği için bir süreliğine işlemci gücünü paylaşabiliyor.

Yani herhangi bir toplu ağa bağlandığınızda işlemcilerinizin gücü, sizden habersiz bir şekilde kripto para kazanmak için kullanılabiliyor. Elbette işin bu yüzü yasadışı olanı, normal şartlarda bunun için cihaz sahiplerinden izin alınması şart.

Bu konuda anlatıysak, şimdi size Cisco’nun araştırmasından bahsetmenin vakti geldi. Araştırmacılara göre üniversiteler elektriği sadece öğrencileri yetiştirmek için değil, aynı zamanda kripto para madenciliği yapmak için de kullanıyorlar.

Sonuçlara göre dünyadaki madencilik trafiğinin en büyük ikinci kaynağı üniversiteler ve liselerde bulunan eğitim kurumlarının ağları. Yani birileri devletlerin sağladığı elektrik ve internet hizmetlerini kripto para kazanmak için kullanıyorlar.

Hemen aşağıda madencilik kaynaklarının yüzdelik oranlarını görüyorsunuz:

Dünyanın en büyük kripto madenciliği trafik kaynağı, %34’lük oranla kamuya sunulan elektrik enerjisi. İkinci sırada ise lise ve yüksekokul düzeyindeki kurumlar %22’lik oranla yer alıyorlar. Ayrıca listede K-12 olarak görülen %4’lük oran da ilkokul düzeyindeki kurumlara ait.

Görünüşe göre ya bazı öğrenciler kripto para madenciliğinin gizemini çözüp bu işe yöneldiler ya da durum bu kadar masum değil. Bu işin arkasında, bedeli vergilerle ödenen elektrik ve internet hizmetlerini “ücret” ödemeden kullanan bilgisayar korsanları olabilir. Hatta belki de söz konusu eğitim kurumlarının içerisinde, henüz devletler bu işe uyanmadan birileri gizli kapaklı işler çeviriyor da olabilirler.

Peki sıradan bir kullanıcı olarak, bağlandığımız internet ağında kripto para madenciliği yapıldığını nasıl anlarız?

Eğer bir ağa bağlandıktan sonra akıllı telefonunuzda veya bilgisayarınızda beklenmedik bir yavaşlama söz konusuysa, muhtemelen işlemcilerinizin gücü internet aracılığıyla madencilik için kullanılıyor demektir. Hele hele internete bağlanmak için bir yazılım yüklemeniz şart koşuluyorsa, bu suistimale uğrama ihtimaliniz artabilir.

Hemen aşağıda global kripto para madenciliğinin trafik kaynakları ülkeler bazında verilmiş durumda:

ABD, en çok kripto para madenciliğinin yapıldığı ülke olarak %62’lik oranla ilk sırada. İkinci sırada ise toplam trafiğin %28’ine kaynaklık eden 70 ülke var. Türkiye’nin bulunduğu “EMEA” yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ise trafiğin %6’sına kaynaklık ediyor.

Ülkeler bazında bakıldığında, eğitim kurumlarındaki kripto para madenciliğinin ABD’de çok daha yaygın olduğunu söylemek mümkün. Elbette bu ülkemizdeki eğitim kurumlarında, benzer işlemlerin yapılıp yapılmadığını kanıtlamıyor.

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.