İddia: Dinozorların Sonu Olan Asteroit, Kanseri Yenebilir

Warwick Üniversitesi'ndeki araştırmacılar iridyum adlı kimyasal elementin kanser tedavisinde çok büyük bir role sahip olabileceğini iddia ettiler. Eğer çalışmalar bunu doğrular ise dinozorların sonunu getiren şey insanlığın kurtarıcısı olabilir.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce, 16 kilometre genişliğinde bir asteroit şu an Meksika sınırlarında olan bir bölgeye düştü ve dinozorların sonunu getirdi. Ancak bilim insanları, bu asteroitin içerdiği metallerin kanser tedavisinde büyük rol oynayabileceklerini düşünüyorlar.

Warwick Üniversitesi'ndeki araştırmacılar iridyum adlı kimyasal elementin tedavi için benzersiz bir unsur olduğunu açıkladılar. İridyum, dünya üzerinde çok nadir olan ancak asteroitlerde ve göktaşlarında bolca bulunan bir element. Bu nadir element, albümin adlı kan proteinine temas ettirilerek kanser hücresinin çekirdeğine temas etme kabiliyetine sahip.

Bilim insanları, iridyum çekirdeğin içine girdiğinde, çekirdeği bir fiber optik lazerle patlabileceklerini öğrendiler. Bu patlatma işlemi kanserli hücreleri öldüren zehirli bir oksijen üretiyor ve sağlıklı hücrelere müdahale etmiyor.

Çalışmanın ortaklarından Profesör Peter Sadler'a göre, bu keşif kanserle mücadelede yeni bir çağ başlatabilir. "Bu büyük proteinin kanser hücrelerine nüfuz edebilmesi çok şaşırtıcı. Eğer bu teknoloji klinik seviyesine kadar geliştirilir ise kemoterapinin yan etkileri fazlasıyla azaltılabilir" diyen Sadler, yaşanan bu gelişmelerden dolayı oldukça umutlu.