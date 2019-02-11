Bir süre önce Doğan Medya Grubu’nu satın alarak medya sektörüne giren Demirören Holding, iddialara göre Ekşi Sözlük’ü de satın aldı. 40 milyon TL’ye gerçekleştiği söylenen anlaşma, sözlükte tartışma yarattı.

Türkiye internet medyasının en köklü ve en büyük oluşumlarından olan Ekşi Sözlük, Medyahaber isimli internet sitesine ait olduğu söylenen bir iddiaya göre, Demirören Holding tarafından satın alındı.

İddialar arasında, Demirören ve Ekşi arasında yapılan anlaşmanın, bir kaç hafta içerisinde kamuoyuna açıklanacağı detayı da var. Sözlükte konuyla ilgili olarak açılan bir başlık, söz konusu iddialarla ilgili olarak bu kadar detaya yer veriyor.

İşin rengi iddianın kaynağı olarak verilen Medyahaber’i araştırınca değişiyor:

Ekşi Sözlük yazarı "yesil marul” tarafından açılan başlık, muhtemelen bir şakadan ibaret. Zira kaynak olarak verilen Medyahaber oluşumu, bir haber sitesi değil kaçak televizyon yayını yapan yasadışı bir site. Hatta bir süre önce Medyahaber.info isimli bu sitenin BTK tarafından erişime engellendiği de görülüyor.

Ekşi sözlüğün satıldığı iddiaları, dönem dönem bizzat sözlük yazarları tarafından sözlük içerisinde şaka amaçlı olarak kullanılıyor. Sözlükteki ilgili başlığa gelen entrylere bakacak olursak, önemli bir detay göze çarpıyor: Haber kaynağını sorgulayan ve merak eden kişilerin sayısı gerçekten çok az.

Ekşi Sözlük ya da başka bir yer, ne olursa olsun haberlerin kaynaklarını sorgulamak gerekiyor. Artık "Ne?", "Nerede?", "Neden?", "Ne zaman?", "Nasıl?" ve "Kim?" sorularının yanı sıra, "Kimden?" sorusunun cevabı da büyük önem taşıyor.