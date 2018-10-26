İddia: Enes Batur, Bugün İtibarı ile YouTube'u Bırakıyor

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İddia: Enes Batur, Bugün İtibarı ile YouTube'u Bırakıyor
Bir süre önce amcasına çektiği kışkırtma videosuyla büyük tepki çeken Enes Batur'un YouTube'u bırakacağı iddia ediliyor.

Bugün itibarıyla Enes Batur, YouTube üzerinden paylaştığı, kısa bir süre sonrasında ise sildiği video ile YouTube'a veda sinyalleri verdi. Video silinmiş olsa da videonun sonundaki "26.10 Final - Cuma" mesajı Twitter'da halen duruyor.

Amcasına kışkırtma videosunda sarf ettiği kırıcı ve oldukça ağır sözlerle hem sosyal medyada hem yazılı ve görsel basında büyük bir infiale sebep olan Batur'un, YouTube kariyerine nokta koyma olasılığı mevcut. Ancak sosyal medyada her an her şey olabiliyor; bu sürecin de bambaşka bir şey olması da söz konusu. Gelişmeleri takipte olacağız.
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İşte Batur'un yayınlandıktan kısa süre sonra silinen videosu:

Etiketler: enes batur, çatır çutur
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