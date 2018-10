Huawei’nin ‘GPU TURBO’ Güncelleştirmesi Boş mu Çıktı?

Huawei’nin oyun telefonları üretimi ve talebi arttıktan sonra attığı oldukça cesur bir adım vardı. Firma neredeyse bütün cihazlarının görüntü birimi performanslarını arttırırken, daha düşük güç tüketimi sağlayacak GPU Turbo adında bir güncelleme dağıttı. Bir okuyucumuzdan gelen bilgilere göre güncelleme, vadedileni sunmamakla birlikte cihazın sorunlar yaşamasına neden oldu.

Çin merkezli üretici Huawei, küresel pazarda ciddi bir satış performansı göstererek Apple’ı ikincilik koltuğundan etmiş ve Samsung’un hemen ardına yerleşmişti. Dünyanın en çok akıllı telefon satan ikinci firması olan Huawei, aynı zamanda tüketici araştırmalarında en sorunlu 10 üretici arasında 8. sırada yer alıyor. Böylesine çok satan bir firma için 8. sıra oldukça ideal. Zira Samsung, sorunlu üreticiler sıralamasında da zirvede yer alıyor.

Yaklaşık 2 ay önce Huawei, satışta olan ya da daha önce sattığı cihazları için esur bir adım attı. Oyun telefonları pazarının oluşmasıyla birlikte artışa geçen talepler, firmaların daha yüksek görüntü birimi performansına sahip cihaz üretmesini sağladı. Huawei ise kendi işlemci platformunu geliştirmenin avantajını kullanmak istedi, Honor cihazları dahil GPU Turbo adında bir güncelleme yayınlayacağını belirtti.

GPU Turbo güncellemesi, normalde bir oyun telefonu olarak satılmayan cihazların %30 daha düşük pil tüketimiyle, %60 daha yüksek GPU performansı göstermesini vadetti. Bu oldukça iddialı bir vaatti. Aşağıdaki modellere sahip kullanıcılar, güncellemeyi alacakları anı sabırsızlıkla beklediler:

Huawei P Smart kullanıcısı takipçimiz Yılmaz Karakoç’un bize mail yoluyla ulaştırdığı bilgiye göre GPU Turbo güncellemesi vadedileni sunmuyor. Zira Karakoç, 1 hafta önce güncellemeyi aldıktan sonra cihazının batarya performansının düştüğünü gözlemlediğini belirtiyor. Ayrıca oyun içi grafiklerde daha yüksek performans alamadığını da söylüyor.

Durum üzerine Huawei’ye ulaşıp geri bildirimde bulunan takipçimiz, yetkililerin cihazı sıfırlama önerisinde bulunduklarını söylüyor. Huawei, sıfırlama sonrasında problemlerin devam etmesi durumunda, cihazı servise göndermesi gerektiğini belirtiyor. Aslında bakarsanız, hemen hemen her üretici bu tavsiyede bulunmak zorunda. Her ne olursa olsun, vadedilen özelliklerin güncellemeyle gelmiyor olması Huawei kullanıcıları açısından can sıkıcı bir durum.

Ülkemizde ve dünyada çok sayıda Huawei kullanıcısı olduğunu düşünürsek, GPU Turbo güncellemesinin işe yaramaması büyük krize neden olabilir. Bir diğer ihtimal; söz konusu güncellemenin, bazı işlemci modellerini desteklemiyor oluşuyla sınırlı kalabilir.

Sorunun ne kadar kapsamlı olduğunu anlamak üzere, aşağıdaki anketi doldurmanızı rica ediyoruz: