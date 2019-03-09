Çinli teknoloji devi Huawei, piyasadaki akıllı saatlerinde kullandığı Wear OS işletim sistemini yeni ürünlerinde tercih etmeyecek olabilir. Google'ın Wear OS'deki performans problemlerini çözememiş olması Huawei'nin bu kararında pay sahibi olabilir.

Huawei, Watch ve Watch 2 adlı iki akıllı saatinde Google'ın Wear OS'unu kullanmasına rağmen yeni akıllı saatlerinde planı değiştirmeyi planlıyor olabilir. Çin merkezli teknoloji devi, üzerinde çalıştığı yeni akıllı saatlerde kendi işletim sistemini kullanabilir.

WinFuture'ın haberine göre, Huawei'nin üzerinde çalıştığı ve Lite OS ile donattığı iki yeni akıllı saat bulunuyor. Bu saatlerden birinin adı Watch GT Active, diğerinin ise Watch GT Elegant olarak ortaya çıktı. Aşağıda yer alan görselin Watch GT Active'e ait olduğu söyleniyor.

WinFuture, yukarıda yer alan Watch GT Active'in 249 euro (1.522 TL), Watch GT Elegant'ın ise 229 euro (1.400 TL) olacağını söyledi. Şu an piyasada satışta olan Huawei Watch GT'nin 199 euro (1.216 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu düşünürsek, yeni modellerdeki bu fiyat artışının tatmin edici özelliklerle donatılmış olması bekleniyor.

Wear OS'un zamanla tercihlerin dışında bırakılma sebebi, kullanıcıların performans ve pil problemlerine henüz bir çözüm üretilmemiş olması olabilir. Google'ın elbette bu sorunları çözeceği öngörülüyor ancak Huawei gibi büyük bir markanın kendi işletim sistemini tercih etmesi çok mantıklı bir hamle.