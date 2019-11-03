Intel Cascade Lake-X İşlemcilerinin Çıkış Tarihi Ertelendi

Son dönemde zirve yarışında AMD'nin arkasında kalan Intel, iddialara göre 10. nesil Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi. Paylaşılan raporda, normal şartlarda 5 Kasım'da tanıtılması beklenen işlemcilerin 25 Kasım tarihinde tanıtılacağı söyleniyor.

Ortaya çıkan son söylentilere göre Intel, Cascade Lake X ailesinin bir parçası olan 10. Gen X serisi işlemcilerinin çıkışını ileri bir tarihe erteledi. PCDIY tarafından paylaşılan raporda, X serisi işlemcilerinin başlangıçta önümüzdeki hafta içinde piyasaya sürülmesinin planlandığı ancak lansmanın kasım ayının son haftasına ertelendiği yazıyor.

Raporda gecikmenin nedeninden bahsedilmiyor ancak iddia edilen en olası sebep, henüz tanıtılmamış olan 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcileri. Bu noktada Intel, son zamanlarda sağlı sollu darbeler aldığı AMD’nin fiyatlandırma stratejisine göre hamleler yapabilir. Ayrıca rakip firma AMD de esasında eylül ayında tanıtılması beklenen işlemcilerinin lansmanını kasım ayına sarkıtmış ve gerekçe olarak yoğun talebi göstermişti.

Cascade Lake-X, 25 Kasım’da gelecek:

Intel, geçtiğimiz ay 10. nesil Core X işlemcilerinin duyurusunu yaptığında kullanılabilirlik için bir sonraki ayı işaret etmişti. Intel o zamanlar net bir tarih vermese de pek çok kaynak, işlemcilerin 5 Kasım tarihinde geleceğini söylüyordu. Elde edilen son bilgilere göreyse bu planlar değişti. Dolayısıyla şirket, yeni işlemcilerinin tanımı için kasım ayının sonunu bekleyecek.

Bu noktada yaşanabilecek olası bir ertelemeye en büyük sebep olaraksa Intel’in, AMD’nin 3. Nesil Threadripper programına ilişkin resmi fiyatlandırma stratejisini beklemesi gösteriliyor. Daha önceleri işlemcilerinin ciddi fiyat düşüşleriyle piyasaya sürüleceğini duyuran firma, olası bir AMD hamlesine de hazırlıklı olmak istiyor olabilir.

AMD'nin, önümüzdeki hafta içinde 6 Kasım’da düzenlenecek olan ‘Meet The Experts' web semineri sırasında 3. nesil Ryzen Threadripper ailesi ve ilgili HEDT platformları hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Bu etkinlik sayesinde yeni nesil işlemcilere daha fazla bilgi elde edebileceğiz.

Son olarak Intel’in olası ertelemesinin şimdilik yalnızca iddiadan ibaret olduğunu ve resmi bir açıklama bulunmadığının da tekrardan altını çizelim.