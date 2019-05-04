iPhone'ların Pil Ömrü Apple'ın Söylediği Kadar Uzun Değil

Yeni bir rapora göre Apple, bazı iPhone modellerinin pil ömürlerini abartıyor. Şirketin iddia ettiği pil ömrüne en uzak olan telefonlardan biri iPhone XR.

İngiltere merkezli bir tüketici savunma grubu, dokuz farklı iPhone modelini test ettiğini ve hepsinin Apple'ın belirttiği değerlerden %18 ile %50 arasında daha az pil ömrüne sahip olduğunu belirtti. Sonuçlara göre konuşma süresi göz önüne alındığında iddialardan en uzak telefon iPhone XR. Apple'ın web sitesinde iPhone XR'nin 25 saate kadar konuşma süresi sunabileceği belirtilirken, grubun yaptığı testte bu süre sadece 16 saat 32 dakika sürdü.

Apple, sonuçlara cevap olarak ürünlerini titizlikle test ettiklerini ve sonuçlara güvendiklerini söyledi. iPhone'un donanımı ve yazılımı arasındaki sıkı entegrasyon sayesinde pil ömrünün en üst düzeyde olduğunu, yaptıkları testlerin bunu doğruladığını belirtti.

Grup karşılaştırma yapmak adına başka markaların telefonları için de aynı testi uyguladı. Apple'a ek olarak Samsung, HTC, Sony ve Nokia gibi popüler markaların cep telefonlarını da test etti. Sonuçlara göre HTC, telefonlarının %5'lik bir oranla var olandan daha yüksek pil ömrü olduğunu iddia ediyor.

HTC ise konuyla alakalı olarak ürünlerinin performanslarını tüm yönüyle test ettiklerini ve test ortamındaki farklılıkların konuşma süresi değerlerinde bazı değişikliklere neden olabileceğini söyledi.

Samsung, Nokia ve Sony gibi markaların cihazların pil değerlerini olduğundan daha az söyledikleri ortaya çıktı.

Pil ömrünün telefon kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişebileceğini hatırlatmakta fayda var. Ekran parlaklığı, uygulama kullanımı ve alınan bildirim sayısı gibi faktörler telefonun pil ömrünü doğrudan etkiliyor.

Tüm bunların yanı sıra grubun test sonuçları CNET , AnandTech ve Tom's Guide gibi teknoloji sitelerinin test sonuçlarıyla çelişiyor. Bu siteler, iPhone XR'nin mükemmel pil değerlerine sahip olduğunu belirtmişlerdi. Hatta daha pahalı iPhone modeli olan XS'e göre pil ömrünün daha iyi olduğunu ortaya çıkarmışlardı.