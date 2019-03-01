Katlanabilir iPhone, Kendi Kendini Isıtan Ekranla Gelecek

Günümüz amiral gemisi akıllı telefon üreticilerinin en büyük problemi, giderek hassas teknolojilere sahip olan ekranları korumak. Katlanabilir telefon savaşı kızışırken hala sesi çıkmayan Apple, iddialara göre kendini ısıtan ekranlar üzerinde çalışıyor. Peki neden?

Ekranlar giderek büyüdü, inceldi ve yüksek çözünürlüklü bir hale geldi. Bu yıldan itibaren de çoğunlukla katlanmaya başladılar. Ana akım üreticiler arasında, katlanabilir telefon tanıtmayan tek şirket ise Apple. Eylül 2019’de düzenlenmesi beklenen iPhone lasmanında bu konuda bir adım atması beklenen firmanın, gizliden gizliye katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı biliniyor.

Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi güçlü rakiplerine cevap vermesi gereken Apple’ın tasarım ve teknolojide yenilikçi kimliğini koruması için farklı işlere imza atması şart. Bu yeniliklerden birisi de ekranların ömrünü uzatan bir ısıtma teknolojisi. 12 Eylül 2018’de tanıtılan iPhone XS’in en büyük sorunu, ekranının soğuk havada hatalı renkler göstermesiydi. OLED paneller, telefonları soğuk havalarda kullanılmaz hale getirecek kadar hassaslaşıyorlar.

Apple bu büyük sorunu, kendi kendini ısıtabilen ekranlarla çözmek istiyor:

Apple’ın katlanabilir iPhone modelinde kullanacağı ekran paneli ise mecburen OLED olacak. Katlanabilir ekranlarda cam gibi koruyucu malzemelerin kullanılmaması ise farklı bir problem teşkil ediyor, ekran panelleri artık daha ince katmanlar altında bulunuyorlar. Bu durumda ısı yalıtımı yapmak güçleşiyor.

Macrumors’tan gelen detaylara göre, Apple’ın aldığı bir patent, soğuk havada ekranların zarar görmesini engelleyen bir teknolojiyi açıklıyor. Patente göre soğuktan etkilenip hasar alan ekran bölgelerinde kısa sürelerde parlaklık arttırılıp, bölge ısıtılıyor. Ayrıca firmanın ısıtma işlemi için farklı donanımlar da kullanabileceği söyleniyor.

Katlanabilir telefon ekranlarını soğuk havaya duyarlı hale getiren bir diğer etmen de katlama eyleminin kendisi. Bu işlem sırasında esneyen panellerde ısı farklarından dolayı hasarlar oluşabiliyor. Apple’ın katlanabilir telefon konusunda acele etmemesi, seri üretilen milyonlarca cihazı toplatma riskini göze almaması olabilir. Zira zaten satışlar kötü durumdayken yapılan ölümcül bir hatanın geri dönüşünü zor.

Apple'ın katlanabilir telefonunda hangi paneli kullanacağı netleşmiş değil. Firma esnek panellerin sorunlarından kaçınmak için Samsung gibi kelebek tasarımına sahip ikili ekranla karşımıza çıkabilir. Apple’ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili önümüzdeki aylarda çok daha detaylı bilgiler edineceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)