İddia: LG G8 ThinQ, Gelecek Ay MWC 2019'da Tanıtılacak

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre bağımsız etkinliklerde ürün tanıtmanın satışları artırmadığını gören LG, G8 ThinQ'i MWC 2019'da tanıtacak.

MWC, IFA gibi fuarlar, akıllı telefon üreticilerinin en yeni modellerini tanıtması için muhteşem birer sahnedir. Fakat bazı üreticiler, fuarda tanıtılacak rakip modellerin gölgesinde kalma riskini göze almaktansa akıllı telefonlarını fuarlardan önce ya da sonra düzenlenen bağımsız etkinliklerde tanıtırlar.

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, geçtiğimiz yıl tam da bu sebepten LG G7 ThinQ’i Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongre’si yerine mayıs ayında düzenlenen bağımsız bir etkinlikte tanıttı. LG amiral gemisini tanıtana kadar tüketiciler çoktan iPhone mu yoksa Samsung mu sorusuna yanıt bulduklarından LG’nin bu taktiği pek de işe yaramadı.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre LG, geçtiğimiz yıl işe yaramayan taktiği bu yıl uygulamayacak ve yeni amiral gemisini 25-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek MWC 2019’da tanıtacak. LG’nin lansman tarihini neden bu kadar erkene çektiğine dair kesin bir neden bulunmasa da geçtiğimiz yıl uyguladığı taktiğin satışlara etki etmemesi en güçlü ihtimal.

LG G8 ya da LG G8 ThinQ olarak adlandırılması beklenen cihaz hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ancak söylentilere göre LG, 5G destekli bir amiral gemisi yerine 4G LTE destekli amiral gemisi tanıtmaya devam edecek. İlerleyen günlerde ortaya çıkacak sızıntıların yoğunluğu, cihazın MWC 2019’da tanıtılıp tanıtılmayacağını belli edecektir.