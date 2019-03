Söylenti: Marvel, 'Yenilmezler Vs. X-Men' Filmini Çekebilir

Bu yıl birçok filmini vizyona sokacak olan Marvel'ın gelecek planlarıyla ilgili yeni bir söylenti ortaya atıldı. Disney ile olan anlaşmasının ardından mutantları sinematik evrene dahil edecek olan Marvel, iddiaya göre Yenilmezler'i X-Men ekibiyle karşı karşıya getirecek.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan haberlerin ardından Fox ve Disney'in birleşmesi, yakında gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu anlaşmanın bizleri ilgilendiren kısmı ise Deadpool, Fantastik Dörtlü ve X-Men gibi isimlerin Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olabilecek olması.

Bu hafta ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre Disney, karakterler için genel bir proje planlıyor. Bu proje, Yenilmezler ekibinin X-Men mutantlarına karşı savaşmasını konu alıyor. Söylentinin çıkış kaynağı ise popüler haber sitesi We Got This Covered.

Tabii ki bunun bir söylenti olduğunu ve gerçekleşmekten tamamen uzak olabileceğini unutmamak gerek. İddia hakkında yorum yapan bazı izleyiciler, gerçekleşmesi durumunda bu projenin Marvel'ın en iyi hikayeye sahip projesi olabileceğini bile söylediler. Birçoğumuz bu anlaşmanın ardından mutantları Yenilmezler ekibinin içinde görmeyi hayal etse de bu söylenti kafaları oldukça fazla karıştıracak.

Marvel'ın sinematik evrende sık sık bir şeyleri değiştirmeyi sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden birçok kaynak, bu söylentinin gerçekleşme ihtimalinden söz etmeye başladı bile. Bahsi geçen iddialar hakkında resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor ancak 7 Haziran'da vizyona girecek X-Men: Dark Phoenix'in ardından bazı parçaların yerine oturacağını düşünüyoruz.