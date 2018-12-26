İddia: Oppo R19, Çift Arka Kamera ile Gelecek

Akıllı telefon üretiminde son yıllarda hızlanan Çinli firmalardan Oppo'nun 2019'da çıkaracağı Opp R19'un, çift arka kameraya sahip olacağı iddiaları bulunuyor.

2019’a artık sayılı günler kaldı, dolayısıyla yeni yılda çıkacak olan telefonlarla ilgili bazı haberler ve dedikodular da gelmeye başladı. Hatta Samsung Galaxy S10 ve Honor View 20 ile ilgili dedikodular şimdiden birçok habere konu oldu bile. Şimdi de Oppo R19 ile ilgili bir sızıntı haber var.

İddialara göre Çinli firma, Oppo R19’u 2019’un başlarında piyasaya sürecek. Çıkan kapak görseline göre Oppo R19, cihazın ortasına dikey olarak yerleştirilmiş çift arka kamerayla gelecek. Bu tasarımın, Vanilla Oppo R19’a ait olma ihtimali de var.

Bu varsayım, daha önce kasım ayında ortaya çıkmış ve çift ekranlı selfie kameraları bulunan Oppo R19 iddiasıyla sızdırılan bir görsel ile de doğrulanıyor. Eğer sızdırılan bu görseller gerçekten doğruysa, Oppo R19’un çift arka kamera ve arkada bir parmak izi okuyucu ile geleceği kesin diyebiliriz. Ayrıca Oppo R19 Pro’nun da üç arka kamera ve ekranda yer alacak olan parmak izi okuyucuyla gelmesi bekleniyor.