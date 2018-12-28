İddia: Samsung Galaxy S10 Plus Tamamen Çerçevesiz Olacak

Samsung'un 2019'da piyasaya çıkaracağı Galaxy S10 ailesinin üyelerinden olan S10 Plus'ın neredeyse çerçevesiz olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S10 Plus’ın ön paneline dair birçok haber gelmeye devam ediyor. Şimdi de önceki haberlerin detaylarını doğrular nitelikte yeni bilgiler geldi. Çıkan haberlerdeki görsellerde, telefonun ekranı neredeyse çerçevesizdi. Telefondaki çerçeveler sadece üst ve alt tarafta yer alacak ve alt taraftaki çerçeve üst tarafa göre biraz daha kalın olacak.

Görsele bakıldığında, ekranın en üstünde orta kısmında ahize boşluğu görülebiliyor, ayrıca sağ üst tarafta da iki adet boşluk bulunuyor. Görsellere bakıldığında telefonun kavisli olacağı da anlaşılıyor.

Kamera Delikleri, Çentikten Daha Mı İyi?

Görünüşe göre, 2019’da çentiğin yerini kamera delikleri yer alacak ve Galaxy S10 Plus’da bu trende ayak uyduranlardan olacak. Buradaki asıl soru ise bu uygulamanın çentikten daha iyi olup olmadığı. Muhtemelen birçok insan evet diyecektir, öyle ya da böyle bir çentikten daha az yer kaplıyor. Ancak, olayın farklı bir boyutu da var. Ekranlardaki çentikleri görmezden gelmek gayet kolay olabiliyor, özellikle çok büyük değilse. Mesela, OnePlus 6T’deki çentik, Galaxy S10+’ta yer alan kamera deliklerine göre daha uygun gibi duruyor. Ayrıca, çentikten memnun değilseniz, üçüncü parti uygulamalarla çentik yok edilebiliyor.

Galaxy S10 Plus’ın Hikayesi

Samsung Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 ailesinin dört üyesinden bir tanesi olacak. Dedikodulara göre, Samsung’un 2019’da çıkaracağı Galaxy S10 ailesinin üyeleri; Galaxy S10 (S10 Edge olabileceği de söyleniyor), S10 Plus, S10 Lite ve ‘premium’ bir S10.

Galaxy S10 ve S10 Lite’ın ön tarafında tek kamera olacak. Premium cihazda ise iki adet ön kamera ve dört arka kamera olacak. S10 Plus’ta iki adet önde olmak üzere toplamda beş kamera bulanacak. Çin ve ABD’deki S10 cihazlarının işlemcisi Snapdragon 855 olurken, Avrupa ve Hindistan’da Exynos 9820 işlemci kullanılacak.

S10 Plus'ın 6GB RAM ve Anroid 9.0 Pie ile gelmesi bekleniyor. Ek olarak kablosuz şarj, hızlı şarj ve IP68 sertifikasının olacağı da konuşulanlar arasında.