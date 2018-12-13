Samsung Galaxy S10 Plus'ın 5 Kameralı Olacağı İddia Edildi

Ice Universe tarafından paylaşılan tweete göre Samsung'un yeni premium akıllı telefonu Galaxy S10 Plus, çift ön ve üç arka olmak üzere 5 kameraya sahip olacak.

Yeni yıl yaklaştıkça akıllı telefon pazarı da ısınmaya başlıyor. Ocak ayının başında düzenlenecek CES 2019 ve Şubat ayının sonlarında gerçekleşecek MWC 2019 ile pek çok akıllı telefon tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ancak en azından şu an için akıllı telefon pazarının gözü kulağının Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Her geçen gün yeni bir sızıntının yaşandığı Galaxy S10 ile ilgili yeni bir bilgi de isabetli sızıntıları ile bilinen Ice Universe’den geldi. Üç farklı modelle gelmesi beklenen Galaxy S10’un kameralarına değinen Ice Universe; Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus’ın kaçar kameraya sahip olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre en uygun fiyatlı model olması beklenen Galaxy S10 Lite, çift arka kameraya ve bir selfie kamerasına sahip olacak. Standart model Galaxy S10 ise tek selfie kamerasına ek olarak üçlü arka kameraya sahip olacak. Premium model olan Galaxy S10 Plus, standart model ile aynı arka kameralara ancak çift ön kameraya sahip olacak.