Super Smash Bros, Arena Oluşturma Moduyla Güncellenebilir

Super Smash Bros. Ultimate, oyun serisinin sahip olduğu arena oluşturma modunun yanına, eskilerden kalma bir tekli oyuncu mini oyunun eklenmesi söz konusu olabilir.

Super Smash Bros. Ultimate, kendisinin olduğunu söylediği bir dövüş oyunundan beklenen birçok şeyi yerine getiriyor. Ancak ilginç bir şekilde oyundaki tekli oyuncu özellikleri, sunduğu birçok karakter ve savaş arenası seçenekleriyle kıyaslandığında geri kalıyor.

Oyunun yapımcıları bunun farkında olacak ki, 2019 yılı içerisinde birçok yeni güncellemeler ve karakter DLC'leri oyuncularla buluşuyor olacak. Yeni karakterlerden resmi olarak açıklananı ve Persona 5'in kahramanı olan Joker, nisan ayı içerisinde oyuna gelecek.

Yakın zamanda ise oyun meraklıları bir sonraki güncellemenin neler içerebileceğini ortaya çıkardı. Super Smash Bros. serisini uzun zamandır takip ediyorsanız eski oyunlarda da bulunan Home Run Contest ve Brawl'un arena oluşturma modu, Super Smash Bros. Ultimate'a da gelecek.

Nintendo'nun bir zamanlar piyasadan silinmesi birçok oyuncuyu üzmüş olsa da böyle yeniliklerle -sağlam adımlar atarak- piyasadaki yerini tekrar toparlaması oldukça sevindirici.