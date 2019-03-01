Idris Elba'nın Netflix Komedisi 'Turn Up Charlie' Fragmanı

Netflix’in yeni komedi dizisi ‘Turn Up Charlie’den ilk fragman geldi. Fragmanda Idris Elba’yı ‘idare eder’ bir DJ olarak görüyoruz.

Marvel evreninin karizmatik Asgardlı karakteri Heimdall ve Stephen King’in ikonik karakteri Silahşör Roland’dan sonra İdris Elba’yı vasat bir DJ olarak izlemeye hazır mısınız? Netflix’in yeni komedi dizisi ‘Turn Up Charlie’den ilk fragman geldi.

Görünen o ki Marvel evreninde Thor serisi için muhteşem komik bir kadro toplayıp inanılmaz ortalama ilk iki film çekilmiş. Chris Hemsworth’ün Hayalet Avcıları ve Thor Ragnarok ile gösterdiği performans, Tom Hiddlestone’un çıkış filmleri derken şimdi de Idris Elba’nın komedi yeteneğini göreceğiz.

Turn Up Charlie, çok da becerikli olmayan bir DJ’in, oldukça meşhur en yakın arkadaşının deli dolu kızına bakıcılık yapmasını konu alan bir yapım olacak. Kendini çok ciddiye almayan ama yüzeysel de olmayan bir yapım ile karşı karşıyayız gibi duruyor.

Seride ayrıca Piper Perabo, JJ Field ve Frankie Hervey rol alıyor. Sekiz bölümlük dizi 15 Mart’ta Netflix’te olacak.