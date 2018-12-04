IEEE Çukurova Yazılım ve Teknoloji Zirvesi'18, 5-6 Aralık'ta

IEEE Çukurova Öğrenci Kulübü, beşinci kez düzenleyecekleri, Yazılım ve Teknoloji Zirvesi’nin heyecanını yaşıyor.

5-6 Aralık 2018 tarihlerinde Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleşecek etkinlik kapsamında katılımcılar, firma temsilcileri ve bilişim sektörünün öncü isimleri tarafından verilecek olan seminerlerde, yazılım dünyasında önemli bir yere sahip olan programlama dilleri, işletim sistemleri, sunucular, mobil programlama, e-ticaret, dijital girişimcilik gibi pek çok sektör ve bu sektörlerin çeşitli uygulamaları hakkında bilgi edinme olanağına sahip olacaklar.



5 Aralık Çarşamba günü Prof.Dr Selma Ayşe Özel’in açılış konuşması ile başlayacak olan etkinlikte en az 8 oturuma katılanlar ‘Katılım Belgesi’ almaya hak kazanacaklar. Tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek bu etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için etkinliğin Facebook sayfasını takip edebilirsiniz.