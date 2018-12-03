YTÜ EMBS'in Düzenlediği BioFormVI 4-6 Aralık'ta Gerçekleşec

IEEE YTÜ EMBS tarafından altıncısı düzenlenen beklenen etkinlik BioFormVI, dolu dolu bir etkinlik ile katılımcılarını bekliyor.

Sağlık alanında teknolojiyi temel alan yepyeni içeriği ve güncel konularıyla; Pharma4.0’dan ilaç ve kimya sektörünün geleceğine,biyoinformatikten sağlıkta yapay zeka uygulamalarına, fütürizmden transhümanizme, robotik cerrahi, yapay organ çalışmaları ve adli tıp dahil daha birçok konuyu kapsayan birbirinden güzel oturumları ve panelleriyle, sektörün en iyi şirketleri ve alanlarında en iyi konuşmacılarla sizleri buluşturmak için BioFormVI etkinliği, 4-5-6 Aralık’da YTÜ Davutpaşa Kampüsü EEF Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Tüm bunlarla birlikte BioFormVI etkinliğinin son gününde (6 Aralık) bu sene ilki gerçekleşecek olan BioTech Fuarı ile biyoteknoloji ve biyomedikal alanında cihazları görme fırsatı yakalayabilir, mesleğinize dair düşüncelerinizi 3 boyutlu görme fırsatına ulaşabilirsiniz. Etkinlikte sağlıkta artırılmış gerçeklik cihazları, biyoreaktörler, 3D BioPrinter ve yeni nesil fizyoterapi cihazına kadar birçok cihazı görme fırsatı yakalayacaksınız.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için bioform.ieeeytu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.