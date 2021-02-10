İETT Otobüsünü Çalan Bir Kişi, Taksim Turu Yaptı

Bu sabah saatlerinde Kadıköy'de park halindeki bir İETT otobüsünü çalan bir kişi, otobüs ile Taksim'e gidip biraz tur attıktan sonra otobüsü bırakıp kaçtı. Polis şimdi, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen İETT avcısını arıyor.

Ülke olarak daha önce sinema filmlerini ve hatta video oyunlarını kıskandıracak pek çok olaya ev sahipliği yaptık. Ancak İstanbul’da gerçekleşen son vaka, GTA 5’e senaryo olarak eklense sırıtmayacak cinsten.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde park halinde bulunan İETT otobüsünü çalan bir kişi, otomobil ile küçük bir Taksim turu attıktan sonra otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'ne bırakarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, çalınan İETT otobüsünü alt geçitte terk edilmiş halde buldu

Çalınan otobüsün şoförü olan Ayhan Taşkıner, sabah 05.00’te sefere çıkmak için park halindeki otobüsü park ettiği konuma gidip otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadığını belirtti.

Taşkıner, olayın şokunu atlatır atlatmaz otobüsün sahibi aradı. Otobüsün sahibi ise GPRS üzerinden çalınan otobüsün konumunu tespit ederek polis ekiplerine bildirdi. Otobüsün Taksim’de dolaştığı bilgisini alan polis ekipleri, otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık, terk edilmiş halde buldu.

Tahmin edebileceğiniz üzere otobüsün güvenlik kamerası, otobüsü çalan hırsızı anbean kaydetti. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın önce bir süre otobüsün anahtarını aradığı, anahtarı bulunca da çalıştırıp kaçırdığı görülüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre hırsız, Kadıköy’de çalmış olduğu otobüsü direkt olarak taksime doğru sürüyor ve bir süre burada tur attıktan sonra otobüsü kenara çekerek bırakıp kaçıyor. Polis şimdi, görüntüler sayesinde eşkali belirlenen hırsızı arıyor.