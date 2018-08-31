IFA 2018'de dikkatleri üzerine çeken Royole isimli Çinli şirket, kendi geliştirdiği bükülebilir ekran teknolojisini tanıttı.

Katlanabilir ve bükülebilir ekranlar şu an için gerçek anlamda bir ticari kullanıma sahip değiller. Ancak Samsung’un 2019 yılının başlarında tanıtmayı planladığı Galaxy F isimli katlanabilir akıllı telefon ile bu durum tamamı ile değişebilir.

Royole adlı Çinli teknoloji şirketi, IFA 2018 fuarı sırasında kendi geliştirdiği bükülebilir ekran teknolojisini sergiledi. Royole ismini şu an için pek duymamış olabilirsiniz ancak bükülebilir ekranların hayatımıza girmesi ile daha fazla duyacağınız kesin.

Bükülebilir ekranlar yalnızca akıllı telefonlarda karşımıza çıkmayacak. Ceketinizin, şapkanızın içinde ağa bağlanabilen bir ekran olması bükülebilen ekranların ticari kullanımına başlanması ile son derece olağan bir hal alacak.

Yine de bükülebilir ekranların en fazla akıllı telefon deneyimini değiştireceğini söyleyebiliriz. Yakında tıpkı bir akıllı bileklik gibi kıvırıp bileceğinize takabileceğiniz akıllı telefonlar ile karşılaşmak çok da büyük bir sürpriz olmayabilir.