Akıllı telefonlardan sonra dizüstü bilgisayarlara da sıçrayan ince çerçeve modası, birçok yenilikle beraber IFA 2018'de görücüye çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan IFA fuarlarında, teknolojik cihazların tasarımlarında büyük değişikliklere şahit olduk. Bu yıl meteor etkisi yaratan fuarda; rakiplerini geride bırakmaya ve akıllı telefonların getirdiği yeniliklere uyum sağlamaya çalışan firmalar, dizüstü bilgisayarlar için çerçeve çağını tarihe gömdü.

Geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar, IFA bir dizüstü bilgisayar için bakılacak doğru yerlerden biri oldu. Popüler markaların amiral gemilerini sürekli görmesek de en son çıkan yenilikçi cihazlarla sıkça karşılaşıyoruz. Bu senenin en yeni özelliği de neredeyse çerçevesiz ve hatta çentikli laptop ekranları oldu.

İnce çerçeve akımı, geçen sene Apple ve Samsung gibi sektörün önde gelen markaları ile başladı. Tasarımın oldukça önemli olduğu bu teknoloji çağında, diğer cihazların bu akımdan etkilenmesi şaşırtıcı bir gelişme değil. Acer Swift 7 ve Swift 5, Asus'un yeni ErgoLift özellikli ZenBook serisi, Lenovo'nun güncellenmiş Yoga dizüstü bilgisayarları ve hatta Dell'in orta seviye Inspiron bilgisayarları bu akıma katılmış durumda.

Ancak güzel görünmenin de bir bedelinin olduğu doğru. Yeni model ince ekranların yanında getirdiği bazı problemler de yok değil. Öncelikle, cihaz kamerasına bir türlü yer bulamama problemi karşımıza çıkıyor. Huawei ve Dell gibi şirketler, kamerayı ekranın altına veya klavyenin içine gizlemeyi tercih etti. Ancak kullanıcılar için pek de ergonomik olmayan bu tasarımların beğenildiğini söylemek yalan olur. Bu seneki fuarda en kullanışlı kamera konumu Dell Inspiron modelinden geliyor. Kamera için üst çerçeveden bir miktar feda edilmiş olması, çentikli ekranlardan daha kullanışlı gibi görünüyor.

Diğer bir problem de ekranı küçültürken ortadan kalkan menteşelerin ve bağlantıların nereye gideceği sorunu. Bu da gösteriyor ki, ekranın alt kısmının tamamen ince olması biraz zor. Bazı bilgisayarlarda bunun için ayrı bir menteşe çıkıntısı kullanılsa da, görüntüyü daha iyi hale getirdiği tartışma konusu olabilir.

IFA’ da gördüğümüz bu yeni akım, önceki nesil dizüstü bilgisayarların ne kadar hantal ve iri olduğunu fark etmemizi sağladı. Bu sayede görüyoruz ki birçok marka değişime ve ilerlemeye oldukça açık. İlerleyen zamanlarda, oluşan bu yan etkilerin ortadan kalkacağını ve tamamen tatmin edici cihazların piyasada görüleceğini düşünmemek imkansız.