IFA 2018'de Karşılaştığımız En İyi Teknolojik Cihazlar

Berlin’de gerçeleşen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA, bu sene önceki senelere göre daha sönük geçti. Ancak bu hiç heyecanlanmadığımız anlamına gelmiyor.

8K televizyonlardan, ilginç özel yapım bilgisayarlara, telefonlara, kulaklıklara kadar her şeyin azar azar olduğu IFA 2018’de karşımıza çıkan en iyi cihazları sizler için derledik.

Acer Predator Thronos oyun sandalyesi

Bir oyun sandalyesi var, bir de Acer Predator Thronos oyun sandalyesi var. Acer bu ürünle, bu seneki IFA’ya sağlam başladı.

Bu kişisel oyun koktipine oturduğunuz zaman içinizden tek bir his geçecek: Sandalyenin çok havalı olduğu. 3 tane 27 inçlik monitör takabileceğiniz bir destek, 140 derece eğilen ve oynadığınız oyuna göre titreşen bir koltuk ve tabiki bol bol RGB LED ışığıyla Thronos Oyun Sandalyesi, oyunculuğu bambaşka bir yere taşıyor.

Sony 1000XMK3 Gürültü Önleyen Kulaklıklar

IFA’da her zaman olduğu gibi bu sene de kulaklıklar vardı. Ancak bizim en çok hoşumuza giden Sony’nin WH-1000XMK3 modeli oldu.

Çok sevilen 1000XMK2’nin halefi olan XMK3, kablosuz ve gürültü önleyen bir kulaklık. Sony, bu versiyonda kulaklığı birbirinden farklı yönlerde geliştirmiş.

Daha büyük kulak yerleri ve dolguları sayesinde kullanması daha rahatken yeni eklenen gürültü önleme özelliği ses kalitesini geliştiriyor. Bu özelliği geçici olarak devre dışı bırakmak için avucunuzu sağ kulak kısmına götürmenizi gerektiren dokunmatik bir kontrol alanı da unutulmamış. Kulaklıkta yeni bir Google Asistan düğmesi bulunurken, hızlı şarjı da desteklemesi kulaklığa büyük bir artı katmış.

Huawei Kirin 980 çipseti

Huawei’nin Ifa’da yaptığı en önemli tanıtımlardan birisi bu işlemci çipsetiydi. Kirin 980. dünyanın ilk 7 nanometre mobil işlemcisi -yani şu anda diğer tüm işlemcilerden daha küçük ve daha verimli. Çipsetin daha küçük olması, Huawei’nin telefonlara daha büyük bataryalar ve daha fazla kameralar koyması için çok büyük bir avantaj.

Kirin 980 sadece daha küçük değil, aynı zamanda daha güçlü. Huawei, işlemcinin amiral gemisi telefonu P20’de kullandığı Kirin 970’ten yüzde 75 daha güçlü olduğunu belirtirken yüzde 58 daha verimli olduğunu söylüyor.

Samsung 85 inç 8K QLED Televizyon

Her ne kadar gerçek 8K’yı deneyimleyebileceğiniz bir içerik olmasa da bu, Samsung’u belki de en etkileyici 8K televizyonu üretmek için alıkoymuyor.

Bu 85 inçlik devasa 8K televizyonun çerçeveleri çok inceyken, 4 bin nitlik parlaklık seviyesiyle gözleri büyülüyor. Aynı zamanda HDR10+ teknolojisini de destekleyen cihaz, 4K içeriğin kalitesini çok bozmadan 8K’ya da upscale edebiliyor.

Polaroid OneStep+

Öncelikle bir yanlışı düzeltelim: Polaroid bir marka ismi; ancak zaman içerisinde çek-bas kameraların genel adı haline gelmiş.

Bu yeni çek-bas kamera, I-Type ve 600 anında baskı filmleriyle çalışıyor. Ancak yeni lens, özçekimleriniz için geliştirilmiş durumda.

Çektiğiniz fotoğraflara -Polaroid’in yeni uygulamasına kamerayı bağladıktan- sonra bokeh efektleri de verebiliyorsunuz.

Sony Xperia XZ3

Bu sene IFA’da hiç telefon tanıtılmadı desek doğruyu söylemiş olmayız. Her ne kadar Honor’un Play’i, BlackBerry’nin KEY2 LE’si tanıtılmış olsa da en dikkatimizi çeken Sony’nin XZ3’ü oldu.

Çok uzun zamandır diğer üreticilerin arkasında kalan Sony, XZ3 ile rakiplerine yetişmeye başlamış gibi duruyor. Özellikleri ve diğer şeyleri aşağıdaki haberimizde bulabilirsiniz.

Lenovo Yoga Book C930

İki yıl önce Lenovo, Yoga Book adında çift ekranlı tablet-laptop-kağıt karışımı ilginç bir ürünle karşımıza çıkmıştı. Ana özelliği ise klavyenin dijital olup sadece gerektiğinde ortaya çıkmasıydı.

Her ne kadar güzel bir konsept olsa da Yoga Book, çok fazla iş yapmanıza olanak vermiyordu. Bu yüzden Lenovo her şeyi sıfırdan alarak yeni modeli C930’u ortaya koydu. Bu üründe ikincil ekranda e-ink kullanılıyor; böylece e-kitapları okumak, yazı yazıp resim çizmek daha da kolaylaşıyor.