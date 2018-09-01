IFA 2018'e Damgasını Vuran En İyi Akıllı Telefonlar

Dev teknoloji buluşması IFA bu sene Berlin'de gerçekleşiyor. Yeniliklerinden haberdar olduğumuz Samsung ve Apple dışında, etkinlikte başrol oynayan 7 android telefon vardı.

IFA, piyasaya çıkacak orta segment akıllı telefonları incelemek için doğru etkinlik. Berlin’de dün başlayan IFA’da karşımıza neler çıkacağını hiçbir zaman tam olarak bilmiyoruz. Duruma bakacak olursak, Samsung bu seneki ürünlerini çoktan ortaya koydu; Apple ve Google da önümüzdeki birkaç ay yeni ürünleri tanıtmaya devam edecek. Yine de Berlin’de sergilenen önemli akıllı cihazlar var:

Sony Xperia XZ3

IFA 2018’in açık ara farkla başı çeken telefonu, Xperia XZ3. Sony’nin bu yeni amiral gemisinin OLED ekranla geliyor olması oldukça heyecan verici. XZ3'ü film seyretmek için mükemmel bir seçenek haline getiren, ön yüze bakan hoparlörlerle çevrili muhteşem bir 6 inçlik ekrana sahip olduğunu gözlemliyoruz.

XZ3’te tek objektifli arka kamera XZ2’de olduğu gibi değişmedi; ön kamera ise 13 megapiksele çıkartıldı. Kablosuz şarj desteğine sahip cihaz performans ve pil açısından oldukça başarılı. IFA’nın gözdesi bu yeni cihaz, aynı zamanda kutudan Android 9.0 Pie ile çıkıyor.

Fiyat: 900 Dolar

ZTE AXON 9 PRO

ZTE, yeni bir amiral gemisiyle IFA Berlin’de karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi, ZTE’nin ZTE Axon 7’sinin devam modeli (evet, 8 yok). Axon 9 Pro, içerisinde 6GB RAM, 128 GB depolama alanı ve büyük 4,000mAh pil bulunan bir Snapdragon 845 barındırıyor. Ayrıca yüz tanıma sistemi ve 20 ve 12 megapiksellik lenslerden oluşan çift arka kameraya sahip. Cihazın ön kamerası ise 20 megapiksel.

Fiyat: 649 Euro

HUAWEI MATE 20 LITE

Huawei Mate 20 Lite, 2,340 x 1,080 çözünürlüğe sahip 6,3 inçlik çentikli ekranıyla oldukça ön plana çıkıyor. 4GB RAM ile desteklenen bir Kirin 710 işlemcili akıllı telefonun kamerası da oldukça başarılı. 24 ve 2 megapiksel çift ön kameraya sahip Lite’de arka kamera da neredeyse benzer şekilde 20 ve 2 megapiksel çift kameraya sahip.

Fiyat: 380 Sterlin

HONOR PLAY

Başarılı bir oyun performansı sunmayı vadeden Honor Play, 6.3 inç ekran, Kirin 970 işlemci, 4 GB RAM ve GPU Turbo’ya sahip. Cihazın kamerası da oldukça başarılı. 16 megapiksellik tek kamera, otomatik nesne tanıma özelliğine de sahip. Cihazın aynı zamanda, iyi bir 3.750 mAh pili bulunuyor.

Fiyatı: 329 Dolar

LG G7 ONE AND LG G7 FIT

Bu yıl LG’den ne beklediğimize emin değilken LG G7 One karşımıza çıktı. Bu stok Android cihaz, Android One programının bir parçası; amiral gemisi G7 ThinQ’nun da bir alt versiyonu. 6.1 inçlik çentikli ekrana sahip yeni LG’nin içerisinde, 4GB RAM ile Snapdragon 835 yonga seti ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın aynı zamanda tek lensli bir 16 megapiksel kamerası bulunuyor.

LG G7 Fit, içerisinde Snapdragon 821 ile birlikte LG G7 One’dan daha uygun fiyata gelecek.

Fiyat: Belirlenmedi

HTC U12 LIFE

ABD piyasasına girmeyecek olan U12 Life, oldukça cazip ve uygun fiyatlı bir seçenek olmayı planlıyor. 6 inçlik ekrana sahip U12 Life, orta seviye Snapdragon 636 işlemci ile 4GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geliyor. Bunun yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneği de mevcut olacak. HTC U12 Life’ın kamerası ise 16 megapiksel.

Fiyatı: 300 Sterlin

BLACKBERRY KEY2 LE

Onca yılın ardından hala klavyeli telefon tutkunuysanız ve BlackBerry Key2 fiyat aralığınız dışında kalıyorsa belki de yeni Key2 LE tam size göredir. QWERTY klavyeli cihaz, Key2 ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Snapdragon 636 işlemci ve 4 GB RAM’e sahip cihaz daha uygun fiyatlı bir polikarbonat gövdeye sahip.

Arkada 5 ve 13 megapiksel çift kamera; ön tarafta ise 8 megapiksel bir objektif yer alıyor. Key2’deki pil de düşürülerek yeni Key2 LE’de batarya 3.000 mAh’a indi. Tüm bu azaltmalarla cihazın fiyatı yaklaşık 250 dolar düştü.

Fiyat: 350 Sterlin