Koronavirüs salgını, 2020 yılında düzenlenmesi planlanan tüm etkinliklerin iptal edilmesine neden oldu. Şimdiyse, eylül ayında düzenlenmesi planlanan IFA 2020 ile ilgili önemli açıklama yapıldı. Açıklamalara göre fuar, koronavirüs nedeniyle iptal edilmeyecek ancak farklı bir formda gerçekleştirilecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, 2020'nin ilk günlerinden beri yaşamı olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte milyonlarca tüketicinin beklediği uluslararası etkinlikler de, yaşanan pandemi süreci nedeniyle iptal edildi. Tüketiciler; Mobil Dünya Konferansı, Cenevre Otomobil Fuarı ve 2020 Yaz Olimpiyatları gibi onlarca etkinliğin iptal haberiyle sarsıldılar.

Tüketicilerin merakla bekledikleri etkinliklerden bir tanesi de Almanya'da düzenlenen IFA. Her yıl geleneksel olarak eylül ayı içerisinde düzenlenen fuar, teknoloji sektörünün devlerini bir araya getiriyor ve teknoloji tutkunlarına da dolu dolu bir etkinlik yaşatıyor. Ancak bu yıl, Almanya hükümeti ekim ayına kadar düzenlenecek olan ve en az 5.000 kişinin katılacağı tüm etkinlikleri yasakladı. Dolayısıyla IFA da bu kategorinin içerisinde yer aldı ve şimdi, fuarla ilgili önemli bir açıklama geldi.

IFA yetkililerinin resmi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalara göre fuar, 2020 yılında da gerçekleştirilecek. Ancak tahmin edilebileceği üzere pandemi nedeniyle süreç, her yıl olduğu gibi olmayacak. Bunun bilincinde olan yetkililer de alternatif olabilecek uygun bir çözüm yolu aratışına girdiler. Yapılan açıklamalara göre IFA 2020, yenilikçi ve yeni bir formda düzenlenecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda eylül ayında düzenlenecek fuarın nasıl gerçekleşeceğine dair herhangi bir ipucu verilmiyor. Ancak konuyla ilgili olarak birkaç haftadır çalışmaların sürdürüldüğü ve planlanan konseptin ileri düzeyde olduğu vurgulandı. Yani yeni form, tüketicilerle üreticileri etkin bir şekilde bir araya getirmeye devam edecek.

Pandemi sürecinin ne zaman sona ereceği ve yaşamın ne zaman normale döneceğini bilmek mümkün değil. Ancak yaşanan gelişmeler, dünyanın genel düzeninin değişmeye başladığını ve sektörlerin bu değişime yön vermeye çalıştıklarını ortaya koyuyor. Eğer IFA 2020 etkinlikleri istenildiği kadar başarılı olursa, muhtemelen ilerleyen dönemlerde diğer uluslararası etkinlikler için de yeni konseptlere hazırlanmak durumunda olacağız.