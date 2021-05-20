IFA Berlin 2021, Koronavirüs Nedeniyle İptal Edildi

Normal şartlarda önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi planlanan Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA Berlin 2021, koronavirüs nedeniyle iptal edildi. İptale gerekçe olarak pandemi nedeniyle devam eden belirsizlikler gösterildi.

Avrupa’nın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan IFA Berlin 2021, koronavirüs salgını nedeniyle devam eden belirsizliklerden dolayı iptal edildi. Dünyanın önde gelen bir başka teknoloji fuarı MWC de (Mobil Dünya Kongresi) devam eden küresel salgın nedeniyle geçtiğimiz günlerde ertelenmişti.

IFA Berlin 2021’in iptal edilmesine yönelik yapılan resmî açıklamada, kararın halk sağlığı uzmanları ve çok sayıda paydaşla yapılan ayrıntılı görüşmelerin ardından alındığı belirtildi. Karara gerekçe olaraksa yeni COVID-19 varyantlarının hızla ortaya çıkmasından aşılamanın hızı hakkındaki belirsizliklere kadar pek çok önemli küresel sağlık ölçütünün beklendiği kadar hızlı hareket etmemesi gösterildi.

Belirsizlikler, şirketler arasında tereddüde neden oldu:

Pandeminin seyri hakkında devam eden belirsizliklerin, IFA Berlin 2021’e katılacak şirketler arasında tereddütlere neden olduğu söyleniyor. Bununla birlikte sık sık değişen seyahat kuralları da etkinliğin iptalinde etkili oldu.

IFA 2021’in gerçekleşmemesinin bir diğer nedeni de fuar alanının şu anda aşı merkezi ve acil durum hastane tesisine dönüştürülmüş olması. Alanın önümüzdeki eylül ayına kadar bu şekilde kalması muhtemel görünüyor.

IFA organizatörleri, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan IFA 2022’de her şeyin hazır olması için endüstri, ticaret ve medya ortaklarıyla birlikte çalışıldığını belirtti. Bununla birlikte etkinliğin 2-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşeceği bildirildi.