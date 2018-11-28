Iğdırlı Öğrencilerin Geliştirdiği Enerji Dostu Tünel

Iğdır'da iki ortaokul öğrencisi tarafından hazırlanan Enerji Dostu Tünel projesinin yakın dönemde kara yolları aydınlatmasında kullanılması bekleniyor.

Iğdır Şehit Öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Cengiz Özcan ve Abdulsamet Göksugüzel tarafından, enerji tasarrufu ve kara yolları aydınlatmasında kullanılan lambaların sürekli yanması ile ilgili bir proje geliştirildi.

Geliştirilen sistem şu şekilde işliyor: Tünelin girişine konumlandırılan sensörler aracılığı ile giriş yapan araçların hızları ve tüneldeki araç sayısı hesaplanıyor. Tünelin girişine yansıtılan dijital ekran ile tüneldeki ışık sistemi ayarlanarak enerji tasarrufu sağlanıyor.

Projeyle TÜBİTAK'ın yarışmasında üçüncü olan öğrencilerin müdürü Erkan Çiğdem, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Öğrencilerimizden gelen önerilerle Türkiye'nin ekonomisine katkı sunabilecek çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Bu fikirlerin desteklenmesi lazım. Okul idaresi olarak bu tür projeleri sürekli destekleyip öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gerekli hassasiyeti göstererek teşvik etmek için her türlü çalışmayı yapmaktayız."

Enerji Dostu Tünel projesinde öğrencilere danışmanlık yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Toprak ise şunları söyledi:

"Tünellerde kaza yaşanmaması için sürekli olarak aydınlatma yapılmaktadır. Bu da araç olsun ya da olmasın sürekli enerji kullanımı sebebiyle enerji israfına neden olmaktadır. Bu projede tünel içinde araç olduğu zaman lambaların yanmasını sağlayan, araç olmadığında da lambaları söndürüp enerjiden tasarruf sağlayan bir tasarım yaptık."

Projeyi geliştiren iki öğrenciden biri olan Cengiz Özcan, tünelin sorunsuz çalışması için gereken önlemleri aldıklarını belirtirken şöyle konuştu:

"Projemizin amacı tünellerde sürekli yanan lambaların harcadığı enerjiden tasarruf etmektir. Tünele bir araç yaklaştığı zaman ağırlık ve mesafe sensörlerimiz aracı algılayıp tünelin ışıklarını yakıyor. Araç tünelden çıkınca yine sensörler bu durumu algılayıp lambaları söndürüyor. Projemizde tünele birden fazla aracın girmesi halinde yapılacaklarla ilgili de gerekli önlemlerimizi aldık."