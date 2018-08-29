Aynı olmasa da benzer bir versiyonu Instagram’da bulunan ve dünyanın her yerinden videolar izlemenize olanak tanıyan bir özellik, şimdilerde Facebook’a dahil ediliyor.

Son zamanlarda kullanım oranı giderek azalan ve yaşadığı Cambridge Analytica skandalları ile de güven kaybeden Facebook, görünen o ki hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Çeşitli yenilikler ile kendini devamlı olarak geliştiren sosyal medya devi, Instagram’da benzeri bulunan bir özelliği kendi bünyesine dahil edecek.

Dünyanın dört bir yanından içerik oluşturucular tarafından çekilen videoları izleyebileceğiniz uygulama, sizin istekleriniz doğrultusunda can bulacak. Sizin ve arkadaşlarınızın zevkleri ile şekillenecek olan video türleri, hem canlı hem de kayıtlı olarak gösterilebilecek. Yeniliğin Instagram’a benzeyen kısmı ise içeriklerin Keşfet’de olduğu gibi kategorilere ayrılacak olması. ‘En çok konuşulanlar’, ‘İnsanlar gülüyor’ ve ‘Arkadaşlarım ne izliyor’ gibi farklı kategorilere ayrılacak olan videolar, keyfinizi kaçıracak içerikleri de sizden uzak tutuyor.

Bugün itibariyle tüm dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlanan özellik, Facebook’u hala severek kullanan kitleleri daha fazla uygulamaya bağlayacaktır. Ancak eşsiz bir güncelleme olmaktan çok daha önce yapılmışı bünyesine dahil eden Facebook’un insanlardan nasıl bir tepki alacağı henüz belirsiz.