Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni talimatla birlikte ihracatçılara döviz gelirlerinin %25’ini satma zorunluluğu getirdi. Döviz satma işlemleri, bankalar tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçtiğimiz saatlerde ihracat genelgesi kapsamında yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı yayımladı. Talimatta, genelge kapsamında Merkez Bankası’na yapılacak döviz satış işlemlerinin uygulama ayrıntıları düzenlendi. Düzenlemeyle birlikte ihracatçılara döviz gelirlerinin %25’ini Merkez Bankası’na satma zorunluluğu getirildi.

Yayımlanan talimata göre İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi’ne (DAB) bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, söz konusu belgelerin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeleri oluşturan bankaya satılacak.

İşlem bankalarca gerçekleştirilecek:

Banka, TCMB adına dolar, euro ve İngiliz sterlini hesaplar açacak ve uygulama kapsamında satın aldığı dövizleri saat 17.00’a kadar toplu şekilde TCMB’ye bildirerek söz konusu hesaplara aktaracak. TCMB’nin hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont ve ekstre gibi belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler, bankalarca Merkez Bankası’na aynı gün bildirilecek.

Banka tarafından TCMB hesabına aktarılan dövizler, TCMB tarafından işlem kuru üzerinden satın alınacak. Döviz alış işlemleri karşılığı Türk Lirası tutarları, TCMB tarafından bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek. Saat 17.30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için Türk Lirası tutarları, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak. Uygulama talimatı, bugün yürürlüğe girdi.