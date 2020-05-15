IKEA'dan Korona Günlerini Eğlenceli Hale Getirecek Rehber

IKEA, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan çocuklar için yeni bir rehber oluşturdu. Bu rehber, çocuklara evdeki eşyalarla kendi özel tasarım evlerini oluşturmalarını sağlıyor. Şirket, rehberi kendi ürünlerini kullanarak oluşturmuş olsa da evlerimizdeki mevcut eşyalarla da bu tasarımları yapmak mümkün.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, hayatımıza "korona günleri" olarak isimlendirilen yeni bir süreç ekledi. Koronavirüsün bulaşıcılık oranının yüksek olması ve solunum yolları ile bulaşıyor oluşu, insanları bu virüsten korunmak için evlerinde kalmaya itti.

İnsanları evlerinde tutmak, özellikle de havalar ısındıkça çok zor. Üstelik şu sıralar çocukları evde tutmak çok daha zor. Bunun farkında olan dünyanın popüler mobilya mağazalarından IKEA, evlerinde kalmak durumunda olan çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için bir rehber yayınladı. Bu rehber, çocukluğunu 90 ve 2000'li yıllarda geçirmiş olanlar için fazlasıyla tanıdık olsa da yeni nesil için ilginç bir deneyimin kapılarını açabilir.

IKEA, eşyalardan oyun evi yapımını öğretiyor

Pek çoğumuz küçüklüğümüzde kendi evlerimizi tasarlamışızdır. Evlerimizde olan sandalye, yastık ve battaniye gibi eşyalarla yaptığımız bu evlerin içerisinde saatlerimizi geçirirdik. IKEA tarafından hazırlanan rehber de günümüz çocuklarına kendi evlerini yapmayı öğretiyor. Şirket, sadece çocukların değil dileyen herkesin bu tasarımları yapabileceğini ifade ediyor.

IKEA'nın hazırladığı tasarımlar bir yandan insanlara yeni bir aktivite sunarken bir yandan da şirketin kendi ürünleri için bir pazarlama aracı olarak kullanılıyor. Örneğin "Castle" ismiyle hazırlanan bu tasarımda IKEA'nın kendi ürünlerinin satın alınması teşvik ediliyor. Ancak evlerimizde bulunan mevcut eşyalarla bu tasarımı yapmak fazlasıyla mümkün.

IKEA, kendine has mobilyaları ile belli bir tarz yaratmış durumda. Dolayısıyla IKEA tarafından oluşturulan ev tasarımları da IKEA'nın şık tarzını yansıtıyor. Ayrıca IKEA, oluşturduğu rehberdeki evleri yapabilmek için hangi ürünlere sahip olmanız gerektiğini de açıkça gösteriyor. IKEA'nın bu hamlesi, evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocuk ve ebeveynlere ilginç bir deneyim sunacak gibi görünüyor.