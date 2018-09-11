Schottky Diyotlarına Dair Büyük Bir Gizem Çözüldü

Bilim insanları, son yıllarda birçok alanda kullanılan Schottky diyotlarına dair bir gizem hakkında önemli bir teoriye imza attılar.

Yarı iletken bir madde ile temas halinde olan bir metalden oluşan ve son yıllarda transistörler, doğrultucular, radyo frekansı üreticileri, güneş panelleri gibi ürünlerdeki potansiyelleri nedeniyle rağbet gören Schottky diyotlarına dair büyük bir gizem bilim insanları tarafından çözüldü.

Physical Review Letters'da yayınlanan bir habere göre Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi araştırmacıları, titiz bir teorik analiz sayesinde, 2-D-materyal tabanlı Schottky diyotların farklı varyantlarını tek bir çatı altında altında tanımlamak adına yeni bir teori geliştirdiler.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Yee Sin Ang, konu hakkında "İki boyutlu materyalden oluşan bir Schottky diyotundan geçen elektrik akımının birçok iki boyutlu materyal için her duruma uyan evrensel bir ölçekleme yasasını takip ettiğini keşfettik" dedi. Evrensel ölçekleme kanunları, fiziksel bir sistemin iç işleyişini gün yüzüne çıkarabilmek için çok uygun olması nedeniyle fizik alanında oldukça değer görmekte.

Yardımcı yazar Prof. Hui Ying Yang ise "Ölçekleme kanununun basit matematiksel formu, özellikle yeni iki boyutlu materyal elektroniği geliştiren uygulamalı bilim insanları ve mühendisler için yararlı olmakta" açıklamasında bulundu.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi tarafından keşfedilen ölçekleme kanunları, iki boyutlu materyal elektroniğinin performans optimizasyonu için kritik derecede önemli.

Prof. Lay Kee Ang'in bu yeni keşif hakkındaki açıklamaları ise şu şekilde: "Yeni teori katı hal fiziğinde büyük bir etki yarattı. Bu keşif, geçtiğimiz 60 yıldır yaygın bir biçimde kullanılan klasik diyot denkleminin ortadan kalkmasının ve iki boyutlu materyallerden oluşan elektronik ürünler geliştirebilme hususunda daha iyi bir içgörüye sahip olacağımızın bir sinyali."