Apple, Google'ın uygulamalarında kuralları ihlal ettiğini belirterek geliştirici lisansını askıya aldı.

Geçtiğimiz günlerde Facebook ile benzer bir problem yaşayarak firmanın geliştirici lisansını askıya alan Apple, şimdi de aynı cezayı Google'a kesti. Google cephesi ise verilen karar karşısında sakin kalarak Apple ile yaşanan sorunları çözmek için hemen çalışmaya başladıklarını belirtti.

Elbette kafalarda şu soru oluşuyor: Geliştirici lisansının askıya alınması ne demek? Bu andan itibaren sorunlar çözülene dek Google çalışanları, yeni sürümler için beta geliştiremeyecekler. Google Maps, Hangouts, Gmail ve diğer beta uygulamalar ve çalışanlara özel Gbus gibi uygulamalar da bugünden itibaren kullanılamayacak.

Ancak yaşanan bu durumu çok da abartmamak gerek. Apple, topluluk kuralları ve uyulmasını istediği politikalar konusunda fazla katı ve kuralcı. Google ile en kısa sürede anlaşmaya varacaklarını düşünüyoruz.