Pfizer Aşısı Olan ABD'li Kongre Üyesinin Testi Pozitif Çıktı

ABD'de geçtiğimiz günlerde ikinci doz koronavirüs aşısı uygulanan Demokrat Partili Kongre üyesi Stephen Lynch'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Pfizer / BioNTech aşısının uygulandığı Lynch'in evinde karantinada olduğu ve herhangi bir belirti göstermediği açıklandı.

ABD'de Demokrat Partili Kongre üyesi Stephen Lynch'in, iki doz Pfizer / BioNTech aşısı vurulduktan sonra yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığı açıklandı. Kongre üyesi Lynch'in sözcüsü Molly Rose Tarpey'in aktardığında göre, hafta başında ofisteki bir çalışanda virüs tespit edilmesi sonrası yapılan tetkikte kongre üyesinin test sonucu pozitif çıktı.

Demokrat Partili Stephen Lynch'in durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Tarpey, bir süre uzaktan çalışacağını bildirdi. Tarpey ayrıca, Lynch'e yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden önce Pfizer / BioNTech aşısının ikinci dozunun uygulandığını vurguladı. Lynch'in Joe Biden'ın yemin töreninden sonra yapılan koronavirüs testi negatif çıkmıştı.

İki dozlu aşıların koruma oranları %95 olarak açıklanmıştı:

Batılı ülkelerde toplu aşılama için kullanımına başlanan Pfizer / BioNTech ve Moderna'nın iki dozlu aşılarının semptomatik COVID-19'u önleme oranlarının %95 civarında olduğu açıklanmıştı. Ancak bu açıklamanın yapıldığı tarihte, koronavirüsün Britanya ve Güney Afrika'daki mutasyon geçirmiş, daha bulaşıcı varyantları henüz ortaya çıkmamıştı.

Bir süredir koronavirüsün merkez üssü halini alan ABD'de bugüne kadar 26 milyon 673 binden fazla COVID-19 vakası bildirildi ve bu hastalardan yaklaşık 450 bini virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Ülke genelinde hâlâ devam eden 10 milyona yakın aktif COVID-19 vakası bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta günlük ortalama 1,35 milyon kişinin aşılandığı ülkede bugüne kadar aşılananların sayısı ise 30 milyonu aştı. Aşılama çalışmalarının ilerleyen günlerde de devam edeceği söyleniyor.