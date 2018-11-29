ABD'li Ford Motor Company ile Alman devi Volkswagen'in stratejik işbirliği, ticari araç üretimlerinin Türkiye'ye kaydırılmasını gündeme getirdi.

Geçtiğimiz haziran ayında Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklık anlaşması imzalamasıyla, iki dev üreticinin Transit, Ranger, Transporter ve Amarok gibi daha erişilebilir fiyatlardan sunabilmek için önemli bir adım atılmıştı. Son gelen haberler, yıllık 150 bine yakın VW Crafter aracın Gölcük'te üretileceği yönünde...

Volkswagen ve Ford'un elektrikli ve otonom araçlarının önümüzdeki süreçte birbirlerinin fabrikasında üreterek maliyeti azaltma planı ile Gölcük fabrikası, önümüzdeki süreçte çok daha değerli bir hale gelebilir. VW Crafter ve Transporter'ın üretiminin, Ford Otosan'ın Transit ve Custom araçlarını ürettiği bu fabrikada gerçekleşmesi bekleniyor.

Konuyla ilişkin konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şunları kaydetti:

"Ford ve VW ortak araç geliştirme ve üretme konusunda bir süredir görüşüyorlar. Ortada varılan bir anlaşma henüz yok. Çalışmalar sona yaklaşmakla birlikte halen devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra resmi açıklama her iki şirket tarafından yapılacaktır."

Ülkemizde 2017 yılı genelinde 552.825 adet, Ocak 2018 ile Ekim 2018 döneminde ise 439.644 adet ticari araç üretimi gerçekleştirdiği düşünülürse, Volkswagen'in Gölcük fabrikasına kaydıracağı araç üretimi sektörün çok daha hareketlenmesini sağlayacaktır.