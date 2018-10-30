İki Ekranlı Nubia X'in Benchmark Sonucu Ortaya Çıktı

Yarın tanıtılacak olan iki ekranlı Nubia X'in benchmark sonucu, cihazın bazı özelliklerini doğruladı.

Geçtiğimiz ay yayınlanan bir TENAA listesi, iki ekranlı Nubia X akıllı telefonundan neler bekleyeceğimize dair bizlere yeterince iyi bir fikir vermişti; yani son gerçekleşen sızıntılar telefonun yarın ne gibi özelliklerle geleceğine dair yalnızca bir doğrulama özelliği taşıyor.

Master Lu benchmark listesinden alınan sonuç, Snapdragon 845 yonga setine sahip amiral gemisi cihazlarda görülen sonuçlara benzer şekilde 311,411 değerine işaret etti. 8 GB RAM’e sahip olan cihaz, ekran görüntüsünden anlaşıldığı üzere cihazın ana ekranı 1080 x 2280 çözünürlüğe sahip olacak.

Bu konsepti daha önce YotaPhone’da görmüştük; ancak bu sefer Nubia X çok daha büyük bir ekran sözü veriyor. Bu oldukça tuhaf cihazın lansmanı yarın gerçekleşecek.