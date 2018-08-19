İki Elini ve Sol Gözünü Deney Yaparken Kaybeden Altuğ Özışık

Geçtiğimiz yıl evinin balkonunda deneme roketi hazırlarken iki elini birden bilek kısmından ve sol gözünü kaybeden, ancak hayallerine ne olursa olsun set koymayan Özışık, şimdi yeni bir proje ile TÜBİTAK’a başvurdu.

Antalya’da TÜBİTAK Gözlemevi’nde başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık’ın oğlu olan Altuğ Özışık, geçtiğimiz yıl evinin balkonunda deneme roketi hazırlarken meydana gelen patlama sonucu iki elini ve sol gözünü kaybetmişti. Gerekli tedavilerin ardından lisede gördüğü eğitime devam eden Altuğ, bilimsel çalışmalarını devam ettirmekten de geri durmadı.

Liseden arkadaşı Mehmet Ali Uyar ile birlikte hazırladığı üç boyut teknolojisindeki 6 ayaklı örümcek robot ise azimli gençlerin yeni projesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı gökyüzü şenliklerinde ekip arkadaşlarının tanıtımı ile projelerini anlatan Altuğ, liseden mezun olduklarını ve bu projeyi yakın arkadaşı Mehmet Ali Uyar ile birlikte geliştirdiklerini ifade etti.

Modellemesi tamamen özgün olan 6 bacaklı örümcek robotun devre dizaynı da yine Özışık ve Uyar’a ait. Projelerinin detayını anlatan Altuğ, ‘Projenin ana parçası bir mikroişlemcidir. Buna komut yükleyerek çalıştırılan örümcek robottun her 3 bacağında bir adet motor bulunuyor. Dönme, yürüme hareketleri ve 12 yönde eğilme gibi aktivitelerde bulunan robotun benzerleri önceden yapılmış olsa da biz farklı özellikler ekledik’ ifadelerinde bulundu.

Farklı alanlarda da çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Özışık, robotik protez alanında çalışmak istediğini belirtti. Bu sayede hem kendine, hem de başka insanlara yarar sağlamayı umut eden Altuğ, yedinci model konusunda hali hazırda çalıştıklarının da altını çizdi.