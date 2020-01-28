İki Eski Uydunun Yarın Dünya'ya Düşme Riski Bulunuyor

Dünya'nın yörüngesindeki yolculuğuna hâlâ devam eden ancak kullanılmayan iki eski uydunun 29 Ocak tarihinde çarpışacağı öngörülüyor. Biri 1983 diğeri ise 1967 yılında fırlatılmış olan uyduların birbirine çok yakın geçme ve belki çarpma olasılığı, hizalarında bulunan bölge için risk teşkil ediyor.

İnsanoğlu uzayla doğrudan etkileşime geçtiği ilk zamanlardan beri gönderdiği uydularla, roket parçalarıyla ve bunlara benzer cisimlerle uzayı kirletiyor. Bu çöplerin bir kısmı, aslında modern dünyanın gereksinimlerini karşılar nitelikte; en azından bir süreliğine. Bugün Dünya’nın çevresinde çoktan kullanımdan kalkmış olan 3.500 civarında uydu var ve bu uydular aşağıda vereceğimiz haberin de örnek olduğu bazı tehlikelere yol açabilmekte.

Uzay araştırma şirketi LeoLabs, kullanılmayan iki uydunun yakın zamanda birbirlerinin yakınından geçeceğini; hatta bu iki uydunun çarpışıp bir tehlike oluşturabileceğini duyurdu. LeoLabs’in keşfine göre bu eski uydular, 29 Ocak tarihinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburgh şehrinin üzerinde buluşacak.

Çarpışma olasılığı resmi uyarı yapılacak kadar yüksek:

Verilere göre uydular, Pittsburgh’un yerel saatine göre 18.39’da; sadece 15 ile 30 santimetre uzaklıkla birbirlerinin yanından geçecek. Uyduların bu esnada sahip olduğu hız, saatte 5.300 kilometreyi bulacak. Yeryüzünde bulunan radarlarla Dünya’nın alçak yörüngesinde bulunan cisimleri gözlemleyen LeoLabs, iki uydunun çarpışma ihtimalinin %1 olduğunu söylüyor.

ABD Hava Kuvvetleri, çarpışma ihtimali %0,1 olan durumlarda uyarı yayınlıyor. Bu gibi olaylara örnek gösterecek olursak SpaceX’in Starlink uydusuyla ESA’nın hava durumu uydusu, yakın zaman önce birbirinin çok yakınından geçmişti. Bu iki uydunun çarpışma ihtimali ise %0,1 olarak belirlenmişti.

'Uyduları fırlatanların sorumluluk alması gerekiyor'

Uydulardan biri Infrared Astronomical Satellite (IRAS) adında, neredeyse 1 ton ağırlığında, 1983 yılında NASA tarafından fırlatılmış bir uzay teleskobu. Diğer uydu ise 1967 yılında fırlatılan POPPY 5B. GGSE-4 adıyla da bilinen bu uydu, yaklaşık 85 kilo ağırlığa sahip. Ağırlık ve boyutlarına bakıldığında bu iki uydunun çarpışmasının tehlikeli uzay çöpleri yaratabileceğini söylemek mümkün.

Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle bu tip olayların öncesinde önlem alınması gerektiğini belirten LeoLabs, “Bu tip olaylar, uzay araştırmalarının sürdürülebilirliği için uyduların zamanında yörüngeden çıkarılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” açıklamalarında bulundu ve ekledi: “Bu olayı ilerleyen günlerde takip ediyor olacağız ve mümkün olduğunca gereken güncellemeleri yapacağız.”