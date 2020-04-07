Çarpışan Galaksilerde Ortaya Çıkan Güçlü Jetin İlk Fotoğrafı

Clemson Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, çarpışan iki galaksiden ortaya çıkan bir jetin tespitini yaptı. Çarpışmaya ilişkin paylaşılan görüntü, birleşen galaksilerin neredeyse ışık hızında hareket eden yüklü parçacık jetleri üretebileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları, daha önce ortaya çıkan şekillerin jetlerin iki sarmal galaksinin birleştirilmesinde oluşabilecek eliptik şekilli galaksilerde bulunabileceğini keşfetmişlerdi. Şimdi iki genç ve spiral şekilli galaksiden bir jet oluşumunu gösteren fotoğraf elde edildi.

Sonuçları Astrophysical Journal dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı Vaidehi Paliya, “İlk kez, henüz galaksilerden birinin merkezinde hayatına yeni başlayan, yeni doğmuş bir ‘bebek’ jeti üreten bir çarpışma yolunda iki sarmal veya disk şeklinde galaksi bulduk” dedi. Jetin çok genç olması, araştırmacıların işini kolaylaştırdı.

Bilim insanları, uzayda bir ilke imza attı:

Çalışmada görev alan Profesör Stefano Marchesi, “Tipik olarak bir jet o kadar güçlü ışık yayar ki arkasındaki galaksiyi göremeyiz” diye konuştu. Marchesi, tüm görebileceğimizi el fenerine benzeterek “Bu jet daha az güçlü, bu yüzden galaksiyi doğduğu yerde görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Jetler, evrendeki en güçlü astrofiziksel olaylar olarak biliniyor. Bu kaynaklar, bir saniye içinde evrene Güneş’in tüm ömrü boyunca üreteceğinden daha fazla enerji yayabiliyor. Bu enerji; radyo dalgaları, X-ışınları ve gama ışınları gibi radyasyon şeklinde meydana geliyor.

Araştırmada yer alan bir diğer isim olan Dieter Hartmann, “Jetler, evrendeki en iyi hızlandırıcıdır. Dünya'daki süper çarpıştırıcılardan çok daha iyidir” bilgisini paylaştı. Jetlerin; merkezinde bulunan büyük bir kara delik olan Aktif Galaktik Çekirdeğe (AGN) sahip eski, eliptik şekilli galaksilerden doğduğu düşünülüyordu.

Bir referans noktası olarak bilim insanları, tüm galaksilerin merkezi olarak süper büyük kara delikler barındırdığına inanıyor ancak bunların hepsi AGN değil. Örneğin Samanyolu'nun devasa kara deliği hareketsiz bir hâlde. Ekip, görüntüyü yakalamak için Dünya’daki en büyük yer tabanlı teleskoplardan biri olan Hawaii’deki 8,2 metrelik optik kızılötesi Subaru Teleskobu’nu kullandı.