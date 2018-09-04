Gittikleri McDonald's restoranında uzak doğulu insanlara ait hiçbir reklam görselinin bulunmadığını fark eden gençler, kendi afişlerini asarak internette virale dönüşen bir olayın başkahramanı oldu.

Yarattığı maskot paylaço karakter ile bir neslin çocuklarının kabusu olan McDonald's, genel anlamda bakıldığında pazarlama alanında son derece büyük başarılara imza atmış; kullandığı görseller ve sloganlarla dünyaya mal olmuş dev bir fast-food zinciri olarak bilinir.

McDonald's ülkemizde liderliği başka fast-food zincirlerini bırakmış olsa da dünya genelinde hala en bilinen şirketlerden biri olarak lanse ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ilginç bir olaysa hızla internette yayılarak dev fast-food zincirinin adının gülümsemeyle anılmasına yol açtı.

McDonalds’ta yemek yemeye karar veren bir arkadaş grubu, sürekli olarak ziyaret ettikleri restorantta onlarca reklam görselinin arasında hiçbir uzak doğulu insanın bulunmadığını fark etti. Asya kökenli olan arkadaş grubu, restoran içinde bulunan afişlere benzer şekilde bir fotoğraf çekerek olay yerinden uzaklaştı.

Kendi fotoğraflarını büyük bir afiş olarak basan arkadaş grubu, gizlice fotoğraflarını duvara asmayı başardı. Bu olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardındaki nedense bir hayli eğlenceli.

Söz konusu poster, tam 51 gün boyunca hiçbir McDonald’s çalışanı tarafından fark edilmedi. Hatta görselin başmimarı uzak doğulu arkadaş grubu sık sık kendi afişlerinin önünde yemek yiyerek McDonald’s'ı tiye aldı.