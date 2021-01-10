Birleşik Krallık'ta İki Yeni Önemli Covid-19 Tedavisi

Kasım ayının ortasında hazırlanan bir rapora göre bir koronavirüs ilacı, tedavi için büyük umutlar vaad ediyor. Aynı gruptan bir başka ilaç da çözüm getiriyor.

Koronavirüsle başa çıkmak ve salgından kurtulmak için ihtiyaç duyduğumuz iki şey var. Bunlardan biri aşı, diğeri de etkili olan bir ilaç bulmak. Daha önce de denenen iki ilaç hakkında hazırlanan raporlar umut vaad ediyor.

Geçtiğimiz aylarda yapılan çalışmaların ardından ilaçlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce de incelenen bu ilaçların başarılı olduğu gözlemlenmişti ancak tam olarak nasıl işe yaradıklarına dair bir bilgi bulunmuyordu.

İlaçların nasıl işe başladığı ortaya çıktı

Bu ilaçlardan ilki olan Tocilizumab, ilk yapılan testlerde o kadar başarılı performans gösterdi ki kontrol grubuna plasebo verilen süreç kısa kesildi ve tedavi aşamasına geçildi. Yine de araştırmacılar bu ilacın nasıl işe yaradığını tam bilemiyordu.

İltihap önleyici bir ilaç olan Tocilizumab, farklı zamanlarda da test edilmişti. Birleşik Krallık'ta yapılan çalışmada ise ilacın nasıl işe yaradığı çözülebildi. Böylece daha fazla hayatın kurtarılabilmesi için adımlar atılabilecek, yeni çalışmalar yapılabilecek.

Birleşik Krallık'taki çalışmalarda test edilen bir diğer ilaç ise sarilumab oldu. Her iki ilaç da aynı kategoride yer alıyor. Bu ilaçlar normal şartlarda romatoid artrit tedavisi için kullanılıyor. Birleşik Krallık yönetimi de ilaçların kullanımı için patentleri güvence altına almaya çalışıyor.

6 ülkede test edildi

BBC'ye konuşan doktor, her 12 hastadan birinde ilacın hayat kurtarabildiğini ve bunun da önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Şu anda kritik durumdaki hastaların %36'sı kaybedilirken, ilaç tedavisi uygulananlarda ise bu oran %27 olarak gerçekleşti.

Bahsi geçen ilaçlar, kritik Covid-19 vakalarında görülebilen şiddetli ateşi de önlüyor. Doktorlara ihtiyaç durumunda bu iki ilaçtan birini hastalara vermeleri tavsiye ediliyor. Daha etkili ilaçlar ortaya çıktıkça tedavi de daha kolay olacak.