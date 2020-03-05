ABD'de bir kadın, iki yıl boyunca çok severek baktığı bitkinin yapay olduğunu fark etti. Kadın, çiçeğin plastik olduğunu anlamasıyla yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.

Bitkiler su ve ilgi ister ancak bu durum plastik bitkiler için geçerli değil. ABD'de Caelie Wilkes adlı bir kadın, evinde iki yıl boyunca 'beslediği' bir bitkinin yapay olduğunu fark etmesiyle büyük şok yaşadı.

Wilkes, uzun süredir severek baktığı sukulent türü bitkinin yapay olduğunu öğrenmesinin ardından, hikayesini Facebook üzerinden şu şekilde paylaştı:

"Bu güzel sukulente yaklaşık 2 yıldır sahiptim. Bu bitkiyle çok gurur duyuyordum. Eksiksiz, güzel renkli, tamamiyle harika bir bitkiydi. Mutfak penceremin önünde duruyordu. Ona düzenli olarak su verdiğim bir rutinim vardı. Eğer başka biri sukulentime su vermeye çalışırsa savunmaya geçiyordum, çünkü ona iyi bakmak istiyordum. Sukulentimi kesinlikle çok seviyordum"

Ancak Wilkes, bitkisinin saksısını değiştirirken acı gerçekle karşılaştı ve hikayeye şöyle devam etti: "Bitkinin sahte olduğunu, satın aldığım zamandan beri içinde olduğu plastik saksıdan çıkardığımda anladım. Bu bitkiyi çok sevmiştim! Yapraklarını yıkamıştım. En iyi şekilde görünmesi için elimden geleni yaptım ve o tamamen plastikmiş! Bunu nasıl oldu da anlayamadım? Saksıdan çıkardığımda bir köpüğe yapıştırılmış olduğunu fark ettim."

Herhangi bir işte çalışmayan ve evde çocuklarıyla ilgilenen bir anne olan Wilkes, bitkinin fotoğraflarını paylaştı ve iki yıl boyunca bir yalanı yaşadığını belirterek paylaşımını noktaladı. Wilkes'in paylaşımı yaklaşık 9 bin etkileşim aldı.

Takipçiler de en az Wilkes kadar şaşkındı. Birçok takipçi, iki yıl boyunca baktığı bir bitkinin değişim göstermemesinden plastik olduğunu nasıl anlayamadığına anlam veremedi. Kimisi de bitkiyi seviyorsa, yapay olmasının önemli olmadığını ve yeni saksısına koyarak bakmaya devam etmesini söyledi.