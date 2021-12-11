İkinci El Araba Bakmadan Önce Bu Sahtekarlıklara Dikkat Edin

İkinci el otomobil satın almadan önce dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunuyor. Zira dolandırıcıların yaptığı sahtekarlıklar yüzünden asla yola çıkmaması gereken araçlar bile "hasarsız" olarak gösterilebiliyor. Dolandırıcıların ağına düşmemeniz adına ikinci el otomobil piyasasında en sık yapılan sahtekarlıkları listeledik.

İkinci el otomobil satın almak isteyenlerin tek arzusu temiz, güvenilir ve sağlam bir araç satın alabilmek. İlk bakışta ne kadar basit gözükse de güvenilir bir satıcı bulmak epey zor, çünkü dolandırıcılar bu piyasada kol geziyor ve insanları kandırmak için başvurdukları sahtekarlıkların bir sınırı yok.

Aracı satarken noterde, banka veya teslim işlemlerinde yapılan onlarca sahtekarlık var. Ancak biz bu yazımızda aracın daha çok araç mekaniği üzerinde yapılan sahtekarlıklardan bahsedeceğiz. Akıllı cıvata ile parça tutturanlardan hava yastığı ve emniyet kemerlerine direnç basanlara kadar ikinci elde en sık yapılan sahtekarlıkları sizler için anlattık.

Aracın kilometresini düşürmek

İkinci elde yapılan en büyük sahtekarlıklardan birisi de aracın kilometresinde oynamalar yapmaktır. Bir cihaz aracılığıyla yapılan bu değişiklik sayesinde otomobil sahipleri araçlarını sanki az kullanılmış gibi göstererek ederinden fazla bir fiyat istiyorlar.

İkinci el otomobil satın alırken ilk etapta yapmanız gereken şey aracı ekspertize sokmaktır, ancak ne yazık ki eğer aracın kilometresinde bir değişiklik yapıldıysa ekspertizin bunu her zaman fark etmesi mümkün değil. Örneğin 300 bin kilometredeki bir araca, kaza yaptığı için az kilometrede kalmış aynı model bir aracın beyni takılırsa, ekspertizin bunu anlaması pek mümkün olmayacaktır.

Aracın gerçek kilometresini anlamanın yolları da elbet var. Örneğin alacağınız aracın düzenli olarak yetkili serviste bakımları yapılıyorsa, çoğu servis her bakımda aracın kilometresini kayıt altına aldığı için bunu teyit etmek kolay olacaktır. Bu gibi durumlarda kilometre değişikliği yapmak tahmin edersiniz ki pek mümkün olmuyor.

Kilometre değişikliğini anlamanın bir diğer yolu da araçtaki tahribatları detaylı bir şekilde incelemekten geçiyor. Ancak olay sadece tahminden ibaret olduğu için yetkili servisin kilometre kayıtları dışında aracın gerçek kilometresinin anlamanın %100 bir garantisi olmadığını da söyleyelim.

Hava yastıklarına ve emniyet kemerlerine direnç atma

Hava yastıklarına ve emniyet kemerlerine direnç atmanın altında iki büyük sebep yatıyor. Bunlardan birincisi, yeni hava yastığı taktırmayı maliyetli bulmak ve ikincisi de satılan arabanın “kazasız” gibi gözükmesini sağlamak.

Direnç vermek son derece basit bir işlem. Aracını hava yastıksız bir şekilde satmak isteyenler sensörlere 2 ohm değerinde direnç uygular ve böylelikle aracın beynindeki hava yastığı arızası giderilmiş olur. Neyse ki bu sahtekarlık, ekspertizde ortaya rahat bir şekilde çıktığı için potansiyel alıcı aracı satın almadan önce durumun farkına varmış olur.

Akıllı civatayla parça tutturmak

Tahmin edebileceğiniz üzere hem sürücünün hem de yolcuların can güvenliğini en üst seviyede tutmak için aracın bütün parçalarının sağlam bir şekilde yerine monte edilmesi gerekiyor. Ancak bazı insanlar çıkan parçaları monte etmek yerine akıllı civata kullanarak tutturmanın yeterli olduğunu düşünüyor.

Akıllı civata ile tutturulan parçalar ya zamanla yeniden sorun çıkarır ve en önemlisi eğer önemli bir parçaysa sürücü ve yolcuların canını tehlikeye atar. Bu sebeple arabayı ekspertize soktuğunuz zaman tüm parçaların olması gerektiği gibi yerine monte edildiğinden emin olmakta fayda var.

Perte çıkmış (ağır hasarlı) araçları hasarsız gibi göstermek

Ağır hasarları araçların ikinci el satışının yapılması yasal bir durum, ancak bazı dolandırıcılar perte çıkmış araçları daha yüksek fiyatlara satabilmek adına bu yönteme sık sık baş vuruyor. Bu işlem genellikle araca kozmetik makyaj uygulayarak gerçekleştiriliyor, ancak olayı biraz ileriye götürüp plakayı değiştirenler bile oluyor. Tramer kaydının plakaya işlenmesi de bazen 45 günü bile bulabiliyor.

Dolandırıcılar, 45 günlük süre içerisinde aracı tabiri caizse bir güzel allayıp pulluyorlar ve aracın satışını yaptıktan sonra ortadan kayboluyorlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan alıcı ise bu durumun çok sonradan farkına vardığı için iş işten geçmiş oluyor.

Çıkma parçayı alıcıya orijinaliymiş gibi göstermek

Bildiğiniz üzere sanayide yapılan en büyük sahtekarlıklardan birisi, başka bir araçtan alınan orijinal parçanın aynı model arabaya takılması. Son derece sık yapılan bu yöntem yüzünden ilana koyulan çoğu araba, aksi olmasına rağmen “değişensiz” olarak tanıtılıyor.

Dolandırıcılar, değişen parçaları sanki orijinaliymiş gibi göstererek potansiyel alıcıları çoğu zaman kandırmayı başarmış durumda. Bunu başarmalarının altında yatan en büyük sebep ise alıcıların ekspertizle uğraşmak istemeyip araçta çıkma parça var mı yok mu diye detaylı bir şekilde işin üzerine düşmemesi.