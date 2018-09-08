İkinci El Araç Satışında Yeterlilik Belgesi Zorunlu Oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, ikinci el araç satışı yapacak kişilerin ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şart oldu.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarına yönelik yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik, ikinci el araç satışı yapan tacir ve sanatkarların kendilerinin, şirket ve tüzel kişilerin temsil yetkisine sahip olanların en az birinin, şubelerde de alım satım sorumlusunun ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasını şart koşuyor.

İşletmelerde satış personeli olarak istihdam edilen kişiler artık motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olmak zorunda. Bahsi geçen personel eğer motorlu kara taşıtı alım satımı ile alakalı bir bölümden lisans diplomasına sahip ise bu yeterlilik belgesini almasına gerek kalmayacak.

İkinci el otomobil veya arazi aracı satışı yapılırken Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu kriterlere yer veren ekspertiz raporu alınması ve bu raporun da beş yıl boyunca saklanması gerekecek.

Satışı yapılan araçların şanzıman, motor, tork konvertörü, elektrik sistemi ve diferansiyel gibi aksamları; satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 3 ay süresince veya buna tekabül eden 5 bin kilometrelik kullanım boyunca, satışı gerçekleştiren şirketin garanti kapsamında bulunacak.