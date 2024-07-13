Arabam.com, ikinci el araç pazarında haziran ayına ait verileri paylaştı.

İkinci el araç alım satımında ülkemizin en büyük platformları arasında yer alan arabam.com, Haziran 2024 ikinci el ilan verilerini paylaştı. Bu verilere göre geçtiğimiz ay, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 1,8'lik bir düşüş meydana geldi. Yılın başına kıyasla toplam düşüş %13,4 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay ilanlarda en çok karşımıza çıkan markalar ise Fiat, Renault, Volkswagen olarak sıralandı. Modeller bazında ise Clio, Astra ve Megane en çok ilanda yer alan isimler olarak dikkatleri çekti.

İşte haziran ayının öne çıkanları

Haziran ayında ilanlarda en çok yer alan markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda şeklinde sıralandı. En çok ilanda yer alan modeller sıralaması ise Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Civic, Corsa ve Passat şeklinde gerçekleşti.

Son yılların en önemli otomobil kategorileri arasında yer alan SUV/arazi ve pick-up pazarında ise en çok ilana sahip olan araç, %19 ile Nissan Qashqai oldu. Bu modeli sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tuscon, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva takip etti.

Platformdan gelen bilgilere göre ilandaki araçların %58,1'i 600 bin TL ve altında fiyatlara satılıyor 600 bin 1 TL ile 1 milyon TL arasındaki araçlar ise ilanların %28,5'ini oluşturuyor.