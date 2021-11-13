İkinci el online pazar raporuna göre binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 6 arttı. Araç fiyatları ise yüzde 5,4 yükseldi.

Sıfır ve ikinci el araç piyasaları uzun bir süredir vatandaşın aleyhine sürekli gelişmeler yaşıyor. Birikmişi olanlar ya da yatırım yapmak isteyenler araç alarak paralarının pul olmasını engellemeye çalışırken, bir yandan da “ekonomi kötüyse bu kadar insan nasıl araba alabiliyor?” tespitine konu oluyorlar.

Tüm bu farklı görüşlerin gölgesinde araç piyasasında farklı artışlar meydana geliyor. Indicata’nın ikinci el online pazar raporuna göre binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 6 arttı ve 121 bin 149’a ulaştı. Raporda araç fiyatlarının ise yüzde 5,4 oranında yükseldiği görülüyor.

Araç satışı geçen yıllara göre azaldı, fiyatlar ise arttı

İkinci el online satışlarda binek araçların yüzde 82, hafif ticari araçların ise yüzde 18 pay ile satışta olduğu belirlenen rapora göre, geçen senenin ekim ayına göre bu sene araç satışları yüzde 42 azaldı. Ocak-Ekim 2020 verilerine göre ise bu azalma yüzde 27 oranında oldu. Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarına 239 bin 319 adet araç çıktı ve yüzde 51’i satıldı. Bu araç adedinin geçen aya göre yüzde 12 daha az olduğu belirtildi.

İçinde bulunduğumuz 2021 yılının geçtiğimiz 10 aylık döneminde ikinci el online pazarda 2 milyon 970 bin 762 adet araç ilanı yayınlandı ve bunların yüzde 44’ü satıldı. Pazardaki araçların motor tipine bakıldığında ise ekim ayında 76 bin 372 adet, yani yüzde 63,04 ile dizel araç satıldığı görülüyor. Dizelleri ise yüzde 34,12 pay ile benzinli, yüzde 1,21 pay ile hibrit otomobiller takip ediyor. Otogazlı araçların payı yüzde 1,12 iken elektrikli otomobiller ise yüzde 0,51 satış oranına sahip. Ekim ayında en çok satılan araç segmentine bakıldığında, 39 bin 921 adetle C segment yer alıyor.

İkinci el pazarında en çok satışı yapılan markaların ve modellerin incelenmesiyle ve 39 bin 105 ilanın fiyat değişimlerine bakılarak ortaya çıkan sonuca göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre yüzde 5,44 oranında fiyat artışı gerçekleşti. 2021 yılının geçtiğimiz 10 aylık dönemine göre incelendiğinde ise yüzde 13,8 fiyat artışı belirlendi. Raporda bu verilerin yayından kaldırılan tüm ilanların 'satıldı' olarak kabul edilmesiyle elde edildiği de belirtildi.