Consumer Reports, ikinci el otomobilde en çok güvenilen markaları ortaya koyan bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmanın zirvesi şaşırtmadı. Ancak Tesla, bu araştırmadan rahatsız olacak gibi görünüyor.

Kâr amacı gütmeyen pazar araştırma kuruluşu Consumer Reports, ikinci el otomobillerle ilgili dikkat çeken bir araştırma yaptı. ABD'de yapılan araştırma kapsamında tüketicilerin ikinci el otomobil satın alırken en çok güvendikleri markalar analiz edildi. Yapılan araştırma, en çok da elektrikli otomobil devi Tesla'nın canını sıkacak gibi görünüyor.

2014 ila 2019 yılları arasında üretilmiş olan otomobilleri kapsayan araştırma kapsamında, söz konusu model yıllarına ait ikinci el otomobil satın almış tüketicilerden yardım alındı. Consumer Reports, koşulları sağlayan tüketicilerden yaşadıkları sorunları anlatmalarını istedi. 20 potansiyel soruna odaklanılan araştırma kapsamında tüketiciler, satın aldıkları ikinci el otomobil için fikir bildirdiler.

Zirvede Japon markalar yer alıyor!

Consumer Reports araştırması, çok da şaşırtıcı olmayan bir sonucu ortaya koydu. İkinci elde en çok güvenilen otomobil markalarında zirve, Japon üreticilere aitti. Araştırmaya göre; ikinci el otomobilde en çok güvenilen 5 marka şu şekilde kayıtlara geçti:

Lexus Toyota Mazda Acura Honda

Otomobil deyince akla gelen ilk ülkelerden bir tanesi daima Almanya'dır. Ancak bu durum, ikinci el otomobiller için çok da geçerli değil. Zira BMW, listeye yedinci sıradan giren ilk Alman otomobil üreticisi oldu. Mercedes-Benz ise 10. sırada yer alıyordu.

Tesla, 26 marka arasında 24. sırada

Yapılan araştırmanın en son sırasında yer alan marka, Chrysler oldu. Bunun hemen üzerinde Dodge, bir üzerinde de Tesla yer alıyordu. Toplamda 26 markanın sıralandığı araştırma kapsamında Tesla, 24. sırada yer alabildi.

Ancak burada önemli bir husus var. Tesla, takvimler 2014 yılını gösterdiği zaman erken aşamada olan bir firmaydı. Markanın ilk otomobili Model S, sadece 2 yıldır piyasadaydı. Tesla Model X ise henüz yoktu. Hâl böyle olunca diğer markaların yaşadığı ilk üretim sorunlarını Tesla da yaşıyordu. Bu da Tesla'yı ikinci elde geri plana attı. Bundan 5 sene sonra yapılacak bir araştırma, bugün piyasadaki Tesla'ların daha sorunsuz olduğunu ortaya koyabilir.

Consumer Reports'un paylaştığı tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz:

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